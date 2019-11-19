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21 ноября • обновлено в 21:03
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/ Мода

Били Айлиш неожиданно подалась в дизайнеры: как выглядит коллекция

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Эпатажная американская певица Билли Айлиш, ставшая за короткий промежуток одной из самых узнаваемых молодых исполнительниц, решила выпустить собственную линейку одежды.

Она опубликовала на своей странице в Instagram рекламный ролик новой коллекции, которую создала для детей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Как известно, Айлиш предпочитает весьма экстравагантный стиль: свободные шорты, большие футболки и худи, кроссовки или объемные ботинки – и все это, чаще всего, кислотных цветов.

Билли Айлиш - стиль

Билли Айлиш - стиль

instagram/billieeilish

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Ранее она уже пробовала запускать несколько коллекций одежды. Певица успела посотрудничать с брендом Freak Cite, с Siberia Hills. И теперь Билли решила податься в дизайнеры без посредников, назвав свой бренд Blōhsh (Billie Eilish’s Creation).

Билли Айлиш подалась в дизайнеры - BILLIE EILISH KIDS

Билли Айлиш подалась в дизайнеры - BILLIE EILISH KIDS

instagram/BLOHSH

Коллекцию для детишек она выпустила в том же стиле, который предпочитает сама: шорты, футболки, свитшоты, носки, юбки и кроссовки – все неонового цвета.

Билли Айлиш выпустила коллекцию для детей

Билли Айлиш выпустила коллекцию для детей

instagram/BLOHSH

BILLIE EILISH KIDS

BILLIE EILISH KIDS

instagram/BLOHSH

BILLIE EILISH KIDS - новая коллекция

BILLIE EILISH KIDS - новая коллекция

instagram/BLOHSH

BILLIE EILISH KIDS

BILLIE EILISH KIDS

instagram/BLOHSH

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Айлиш выпустила свой первый полноформатный альбом WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Еще в прошлом году его назвали самым ожидаемым.

Позже Билли устроила скандал из-за того, что на обложке немецкой версии журнала Nylon появилось ее "голое" фото.

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Теги
Мода шоу-бизнес
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