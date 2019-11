Били Айлиш неожиданно подалась в дизайнеры: как выглядит коллекция

Эпатажная американская певица Билли Айлиш, ставшая за короткий промежуток одной из самых узнаваемых молодых исполнительниц, решила выпустить собственную линейку одежды.

Она опубликовала на своей странице в Instagram рекламный ролик новой коллекции, которую создала для детей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Как известно, Айлиш предпочитает весьма экстравагантный стиль: свободные шорты, большие футболки и худи, кроссовки или объемные ботинки – и все это, чаще всего, кислотных цветов.

Билли Айлиш - стиль instagram/billieeilish

Ранее она уже пробовала запускать несколько коллекций одежды. Певица успела посотрудничать с брендом Freak Cite, с Siberia Hills. И теперь Билли решила податься в дизайнеры без посредников, назвав свой бренд Blōhsh (Billie Eilish’s Creation).

Коллекцию для детишек она выпустила в том же стиле, который предпочитает сама: шорты, футболки, свитшоты, носки, юбки и кроссовки – все неонового цвета.

Для тех, кто забыл, кто такая Били Айлиш – песни, которые на слуху у многих

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Айлиш выпустила свой первый полноформатный альбом WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Еще в прошлом году его назвали самым ожидаемым.

Позже Билли устроила скандал из-за того, что на обложке немецкой версии журнала Nylon появилось ее "голое" фото.

