"Без нее не живу": звезда "Орла и Решки" рассказала о предпочтениях в моде

Украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда популярного тревел-проекта "Орел и Решка" рассказала, без какого предмета гардероба она просто не может обойтись.

Так, поклонники считают Лесю очень стильной и яркой девушкой, а сама ведущая тщательно следит за модными трендами. Звезда экранов поделилась, что не может представить свою жизнь без рубашек, пишет Сегодня.

"Очень люблю рубашки. Их у меня около 15 разных, свободного кроя, на пуговицах", - поделилась Никитюк.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 16 Янв 2018 в 6:31 PST

Также Леся рассказала, как предпочитает носить свой любимый предмет гардероба.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 13 Янв 2018 в 7:30 PST

"Рубашки можно носить по-разному. Если застегнуть полностью до воротничка, надеть сверху свитер – Леся деловая. Если снять свитер, расстегнуть пуговицы, добавить яркий лиф – можно идти в клуб. Если надеть короткие шорты, расстегнуть до середины снизу и одну сторону заправить в шорты – можно на пляж. Могу завязать полы в узел на талии и надеть с юбкой-карандаш. Рубашка свободного кроя – это та вещь, без которой я просто не живу", - отметила ведущая.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 5 Янв 2018 в 7:55 PST

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 20 Дек 2017 в 6:49 PST

Как сообщал "Обозреватель", ведущая шоу "Хто зверху?", бывшая звезда передачи "Орел и Решка" Леся Никитюк призналась, что носила в сумке культового бренда Dolce&Gabbana банки с огурцами.