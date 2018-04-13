"Без нее не живу": звезда "Орла и Решки" рассказала о предпочтениях в моде

Украинская телеведущая Леся Никитюк, звезда популярного тревел-проекта "Орел и Решка" рассказала, без какого предмета гардероба она просто не может обойтись.
Так, поклонники считают Лесю очень стильной и яркой девушкой, а сама ведущая тщательно следит за модными трендами. Звезда экранов поделилась, что не может представить свою жизнь без рубашек, пишет Сегодня.
"Очень люблю рубашки. Их у меня около 15 разных, свободного кроя, на пуговицах", - поделилась Никитюк.
Также Леся рассказала, как предпочитает носить свой любимый предмет гардероба.
"Рубашки можно носить по-разному. Если застегнуть полностью до воротничка, надеть сверху свитер – Леся деловая. Если снять свитер, расстегнуть пуговицы, добавить яркий лиф – можно идти в клуб. Если надеть короткие шорты, расстегнуть до середины снизу и одну сторону заправить в шорты – можно на пляж. Могу завязать полы в узел на талии и надеть с юбкой-карандаш. Рубашка свободного кроя – это та вещь, без которой я просто не живу", - отметила ведущая.
Как сообщал "Обозреватель", ведущая шоу "Хто зверху?", бывшая звезда передачи "Орел и Решка" Леся Никитюк призналась, что носила в сумке культового бренда Dolce&Gabbana банки с огурцами.