Без белья: самые откровенные наряды звезд на "Грэмми-2020"

В ночь с 26 на 27 января в Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Для выхода на красную дорожку многие звезды выбрали довольно смелые образы.

OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть, в каких откровенных нарядах знаменитости появились на церемония вручения премии.

Самые откровенные наряды на "Грэмми-2020" Getty

Так, 46-летняя модель Хайди Клум уже традиционно сделала ставку на сексуальность. В этот раз звезда появилась на публике в прозрачном платье, расшитом пайетками, с декольте до пупка и высоким разрезом.

Хайди Клум Getty

Актриса Приянка Чопра появилась на "Грэмми" в платье от Ralph & Russo с очень глубоким вырезом, которой оголил пышную грудь звезды.

Приянка Чопра Getty

Приянка Чопра Getty

Модель Крисси Тейген подчеркнула соблазнительное декольте эффектным нарядом от Yanina Couture.

Крисси Тейген Getty

Акцентировать внимание на пышной груди решила и исполнительница Натали Иоахим.

Натали Иоахим Getty

Произвел фурор на красной дорожке и трансгендерный YouTube-блогер и визажист Никита Драгун. На красной дорожке звезда появился в откровенном прозрачном платье, выставив напоказ соблазнительную фигуру.

Никита Драгун Getty

Никита Драгун Getty

Не осталась незамеченной на "Грэмми" и певица Пиа Миа. Для выхода девушка выбрала коротенькое платье с бахромой и откровенным вырезом на спине.

Пиа Миа Getty

22-летняя автор песен Ниджа Чарльз появилась перед фотографами в довольно смелом наряде.

Ниджа Чарльз Getty

Одним из самых эпатажных стал выход исполнителя Рики Ребела. 39-летний мужчина появился на премии в красном кожаном костюме с вырезами, оголив голые ягодицы. На них Рики написал "Импичмент это".

Рики Ребела Getty

Рики Ребела Getty

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно об американской пианистке украинского происхождения Надежде Шпаченко, которая выиграла "Грэмми-2020" в категории "Лучший сборник классической музыки".

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