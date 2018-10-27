Беременная Меган Маркл вышла в свет в новом образе: появились фото

Герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри посетили церемонию закрытия "Игр Непокоренных" в Сиднее.

Если на одной из финальных Игр беременная герцогиня появилась в жакете и брюках-дудочках, дополнив наряд туфлями на устойчивом каблуке, то на церемонию закрытия Меган приехала в платье, пишет ТСН.

В этот вечер на 37-летней герцогине было платье с открытыми плечами и легким акцентом на зоне декольте от Antonio Berardi. К нему Меган подобрала свои любимые туфли от Aquazzura, они были светлого оттенка, на высокой шпильке и с пряжкой.

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Свой вечерний образ герцогиня дополнила несколькими золотыми браслетами и серьгами от Natalie Marie.

На самой церемонии Меган и ее супруг принц Гарри выступили с торжественной речью. Судя по снимкам, герцогиня была очень рада взять в руки микрофон и произнести благодарственные слова. Все-таки в прошлом Меган профессиональная актриса и на сцене держится прекрасно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная Меган Маркл публично оконфузилась на красной дорожке.