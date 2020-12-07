Balenciaga показал новую коллекцию одежды в формате видеоигры

София Ковнир Мода 22:36, 7.12.2020 Обновлено: 22:44, 7.12.2020

Известный бренд Balenciaga показал новую коллекцию в неожиданном формате – в виде компьютерной игры. С ее помощью можно посмотреть весь ассортимент одежды осень-зима 2021.

Так, игра под названием "Afterworld: The Age of Tomorrow" посвящена будущему, и ее герой может перемещаться в разных зонах. Об этом стало известно на официальном сайте бренда.

Кроме того, в видеоигре Balenciaga есть возможность рассмотреть разные виртуальные модели и играть ими. Всего в онлайн-игре пять зон: рейв в трущобах, лес, гора, город и магазин.

Отметим, сыграть в видеоигру можно на сайте Balenciaga, а также там есть лукбук новой коллекции.

Лукбук коллекции Balenciaga
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный модный дом Balenciaga выпустил кроссовки Track.2 за 5750 долларов, которые нельзя носить.

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