"Бабушкин" жилет и стеганое пальто: самые трендовые вещи сезона осень-зима 2020

Карантин многие провели, не вылезая из пижамы, которая стала главным нарядом 2020 года. Мода откликнулась на это явление, и в тренде сезона осень-зима 2020 оказался стиль biz-leisure: сочетание домашних или спортивных вещей с деловой одеждой.

OBOZREVATEL рассказывает, на какие вещи в этом сезоне следует обратить внимание.

Трикотажные жилеты

Жилеты ассоциируются у нас с одеждой в деревенском стиле – теплые безрукавки носили на даче. Этой зимой можете смело выходить в них на улицы городов. Christian Dior, Lacoste, Prada, Gucci уже переняли этот тренд и "запустили" его на подиумах. К примеру, Белла Хадид на показе Fendi появилась в жилете с узором аргайл.

Самые популярные модели в этом году – однотонные, песочные, бежевые, а кроме того – с крупной вязкой или принтом вроде "гусиной лапки", словом – как нам в детстве вязали бабушки. Очень красиво будут эти жилеты смотреться со стилем кэжуал – джинсы, кожаные штаны и так далее.

Кардиган

Все же, мода на оверсайз не прошла, а из домашних вещей наиболее подойдет кардиган. Кстати, эту кофту впервые надели солдаты генерала Джеймса Кардигана, которые принимали участие в Крымской кампании, поскольку за счет объема у талии они сохраняли тепло.

Так, этой зимой в моде кардиганы вязаные, гиперобъемные. Сочетать его можно с футболкой или рубашкой, как самостоятельный топ, заправляя в штаны или брюки.

Трикотажное платье

Основой сложного образа этой зимой также будет трикотажное платье, которое лучше всего дополнить грубыми ботинками или челси на толстой подошве. Кроме того, к платью лучше всего добавить акцентные украшения. Также к платье подойдет объемная куртка или пальто. А вот трикотажные платья длиной макси можно подобрать для романтических ужинов и вечерних выходов.

Кожаный тренч

Кожаные тренчи в стиле Тринити из "Матрицы" долгое время считались одеждой для фриков, настолько они казались немодными. Однако, зимой 2020 года мы наблюдаем возвращение тренда, но выбирать плащи лучше всего ярких оттенков, можно даже соединить сразу несколько. Особенно обратите внимание на красный и фиолетовый оттенки.

Бахрома

Стиль американских вестернов также возвращается в моду. Бахрома на рукавах, сумках, воротнике, карманах – все это в тренде этой зимой! Кроме того, бахрома с юбкой или на поясе может выступить хорошим аксессуаром. Кстати, обратите внимание также на декор платьев длинными изящными нитями, являющимися отсылкой к элегантности нарядов 1920-х годов.

Платье из пайеток

Пайетки мы привыкли видеть чаще всего на детских вещах, а также на вечерних нарядах. Однако, этой зимой разрешаем вам сиять и днем! Кофты с пайетками, футболки, свитера и даже юбки – все это входит в моду. Правда, выбирайте вещи холодных оттенков: серебристый, белый, серый и так далее. В таком случае вы будете похожи на Снежную Королеву, а с яркими цветами все это будет смотреться глупо.

Длинные перчатки

Длинные перчатки – до локтя и даже до предплечья, были в моде в XIX веке. Этот аксессуар всегда считался вечерним и театральным, но тем не менее – в этом сезоне они на пике моды. Кстати, предлагаем объединить перчатки с кожаным тонким тренчем или же в перчатки со свободным кроем заправляем свитера, пиджаки и прочее.

Сапоги-трубы

Сапоги-трубы – идеальная обувь для неидеальных ног. Кроме того, такие сапоги, будто родом из 1970-х, придают обуви винтажности. Такую обувь стилисты советуют совмещать с юбками, платьями-клеш. Кроме того, в трубы лучше всего заправлять джинсы и брюки, собрав их в небольшую "гармошку" у колена.

Широкие брюки с защипами

Брюки с защипами – это классические мужские брюки, которые носили в 1950-х годах. Модельеры предлагают в этом сезоне примерить такие брюки, поскольку они визуально удлиняют ноги. При этом, выбирайте брюки из бархата, вельвета и кожи. Завершить образ можно классической рубашкой или кардиганом.

Стеганые пальто и куртки

Стеганая куртка и пальто прямиком из 1980-х вновь входят в моду. Такая верхняя одежда напоминает домашние одеяла, но тем не менее, выглядит элегантно, но при этом уютно. Кстати, стеганое пальто очень любит королева Елизавета II, которая обычно носит их с резиновыми сапогами и косынками.

Объемный приталенный жакет

Пиджак для нестандартной осенней погоды – самое то, что нужно. Однако, на смену ему предлагаем также подобрать жакет. Несмотря на то, что жакет долгое время считался предметом гардероба мужчин, уже много лет эта одежда закрепилась среди женской одежды. В этом сезоне выбирайте жакеты оверсайз, но при этом – с акцентом на талии в виде пояса, цепочки или просто рисунка.

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