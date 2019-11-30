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30 ноября • обновлено в 11:24
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Астафьева сразила поклонников откровенным образом: соблазнительные фото

5.4т
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Украинская певица Даша Астафьева поразила поклонников соблазнительным нарядом.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографии с одного из киевских инвестов, где она присутствовала в роли ведущей.

В частности, для мероприятия Астафьева выбрала роскошное зеленое платье модели "русалка" на тонких бретелях. Бархатное изделие выгодно подчеркивало фигуру украинской секс-бомбы и пышную грудь через глубокое декольте.

Даша Астафьева - пышный бюст

Даша Астафьева - пышный бюст

Фото: instagram/da_astafieva

Новости
Полуголая Астафьева выставила напоказ пышные формы

Образ дополнила прическа в стиле ретро, красная помада и длинные серьги. Изюминкой платья оказался шлейф, который тянулся за красавицей по полу. Поклонники пришли в восторг от соблазнительного образа Астафьевой.

"Мне все в тебе нравится, Даша", "Супер", "Красотка какая", "Даша, ты огонь", "Наша любимая бомба", "Секси", – отреагировали поклонники.

Даша Астафьева в роскошном платье

Даша Астафьева в роскошном платье

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в платье "русалка"

Даша Астафьева в платье "русалка"

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева - образ

Даша Астафьева - образ

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева - соблазнительный наряд

Даша Астафьева - соблазнительный наряд

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева - вид сзади

Даша Астафьева - вид сзади

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в красивом платье

Даша Астафьева в красивом платье

Фото: instagram/da_astafieva

Астафьева сразила поклонников откровенным образом: соблазнительные фото
Астафьева сразила поклонников откровенным образом: соблазнительные фото
Астафьева сразила поклонников откровенным образом: соблазнительные фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева провела фотосессию в Исландии, где разделась на холоде и продемонстрировала поклонникам роскошное тело.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Даша Астафьева
Место
Украина Киев
Теги
Красота Мода фотографии фотосессия шоу-бизнес
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