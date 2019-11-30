Астафьева сразила поклонников откровенным образом: соблазнительные фото

Украинская певица Даша Астафьева поразила поклонников соблазнительным нарядом.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографии с одного из киевских инвестов, где она присутствовала в роли ведущей.
В частности, для мероприятия Астафьева выбрала роскошное зеленое платье модели "русалка" на тонких бретелях. Бархатное изделие выгодно подчеркивало фигуру украинской секс-бомбы и пышную грудь через глубокое декольте.
Даша Астафьева - пышный бюст
Фото: instagram/da_astafieva
Образ дополнила прическа в стиле ретро, красная помада и длинные серьги. Изюминкой платья оказался шлейф, который тянулся за красавицей по полу. Поклонники пришли в восторг от соблазнительного образа Астафьевой.
"Мне все в тебе нравится, Даша", "Супер", "Красотка какая", "Даша, ты огонь", "Наша любимая бомба", "Секси", – отреагировали поклонники.
Даша Астафьева в роскошном платье
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в платье "русалка"
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева - образ
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева - соблазнительный наряд
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева - вид сзади
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в красивом платье
Фото: instagram/da_astafieva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева провела фотосессию в Исландии, где разделась на холоде и продемонстрировала поклонникам роскошное тело.
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