Антитренды зимних шапок 2021: какие головные уборы стоит забыть

Шапка – ключевой аксессуар зимних образов, поэтому важно, чтобы она органично дополняла верхнюю одежду и не портила общее впечатление.

О том, какие шапки попали в списки антитрендов в 2021 году, а на какие стоит обратить внимание – читайте в материале OBOZREVATEL.

Шапки со стразами

Шапки со стразами уже давно вышли из моды – их нужно выбросить из своего гардероба. Они не придадут вам статусность и шарм, скорее, наоборот, сделают образ провинциальным.

krasota-ua.com

На что заменить: беспроигрышной альтернативой "нарядной" шапке станет лаконичная однотонная модель. Если все же хочется каких-то деталей, то присмотритесь к головным уборам с меховым помпоном или минималистичной надписью.

Шапка из тонкого трикотажа

Данная модель также стала ярким представителем антитрендов 2021 года. С помощью шапки из тонкого трикотажа ваша голова будет выглядеть чрезмерно маленькой на фоне объемной верхней одежды.

shafa.ua

На что заменить: стоит выбирать модели из более плотного трикотажа или шапки крупной вязки.

Шапки с козырьком

Есть вещи, которые лучше не скрещивать, как, например, вязаный берет и картуз с козырьком. Смотрится такой головной убор, странно и немодно.

rozetka.com.ua

На что заменить: если вам подходят элегантные образы в стиле кэжуал, тогда лучше прикупить модную кепи или берет из кожи или шерсти.

Шапки с ушками

Шапки с милыми ушками, помпонами и прочими атрибутами хоть и выглядят очень привлекательно, но подходят только маленьким девочкам. Взрослым женщинам стоит выбирать головной убор, который сможет подчеркнуть стильный образ.

knitka.ru

На что заменить: это может быть классическая шапка с небольшим меховым помпоном. Желательно, чтобы на ней не было больше никаких декоративных деталей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.