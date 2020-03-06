Антитренды весны-2020: какую обувь категорически нельзя носить

Тренды меняются стремительно и часто. Каждая девушка, которая хочет выглядеть стильно должна внимательно следить за тем, что уже не в моде.

О главных антитрендах весны 2020 года пишет Cosmopolitan.

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Ботфорты-чулки

На смену облегающим фасонам пришли свободный крой и удобная посадка. Выбирая высокие сапоги, следует обращать внимание на модели с широким голенищем. Ботфорды-чулки только удешевят и испортят образ.

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Сапоги со стразами

Сапоги, украшенные стразами, остались в далеких нулевых. Весной 2020 года лучше не носить такую обувь, чтобы не выглядеть глупо и не стильно.

garne.com.ua

Сапоги на платформе

Многие девушки выбирают платформу из-за того, что она добавляет сантиметров к росту, но при этом не вызывает дискомфорта в носке. В этом сезоне такую обувь следует отложить подальше.

cardellino.com.ua

Резиновые сапоги

Даже в дождь, грязь и слякоть не стоит надевать такие сапоги. Они никогда не были модными и всегда выглядят плохо.

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Сапоги танцовщицы

Хищная шпилька и массивная платформа делают любой образ дешевым и вульгарным. Кроме того, такая обувь была популярна в далеких нулевых.

Шафа

Сапоги с меховой отделкой

Мех весной смотрится неуместно, к тому же, в этом время года часто идут дожди. Кроме того, такой элемент декора уже неактуален, причем речь не только о натуральном мехе.

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Сапоги на низком ходу высотой до щиколотки

Эта модель не только очень давно покинула списки трендовых вещей, но и к тому же входит в число обуви, "опасной" для фигуры. Узкое голенище подчеркивает объем икр, а длина, заканчивающаяся в широкой части, визуально режет ноги, в результате чего они кажутся полнее и короче, чем есть на самом деле.

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Прозрачные сапоги

Такая обувь неудобно сидит на ноге, натирает и вызывает раздражения и смотрятся не очень привлекательно. Лучше убрать такую обувь из своего гардероба.

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