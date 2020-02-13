Антитренды весны 2020: какие вещи надо выбросить из гардероба

Джинсы - один из самых удобных и популярных элементов одежды. Среди десятков моделей каждая модница может найти что-то свое. Но, не все модели, которые продаются в магазинах остаются в тренде.

О том, какие модели джинсов следует выбросить из своего гардероба - пишет Cosmopolitan.

Джинсы скинни

Обтягивающие джинсы никогда не оставят своей позиции базового элемента одежды, но сейчас их не увидишь ни в новых коллекциях, ни на подиуме. Сегодня существуют стильные альтернативы — от вельветовых брюк до "бойфрендов".

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Рваные джинсы

В этом сезоне придется отдать предпочтение другим вариантам. В тренде остаются джинсы с потертостями и незначительными повреждениями.

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Джинсы с декором

Джинсы, расшитые бусинами или усыпанные стразами практически никогда не смотрятся уместно. Декор перегружает образ ненужными деталями.

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Синтетические черные джинсы

Синтетические черные джинсы никогда не были в тренде, но многие девушки до сих пор иногда покупают их. От этого элемента гардероба следует отказаться.

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Джинсы с джинсовым ремнем

Тотал-деним — спорный тренд, к которому точно нужно знать подход. А вот когда джинсовые только два элемента — штаны и ремень, это однозначный провал.

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