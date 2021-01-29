Антитренды верхней одежды 2021: что окончательно вышло из моды. Фото

Ежегодно в мире моды появляются не только трендовые новинки, но и между этим формируется определенный список вещей, которые уже устарели и могут с легкостью испортить даже самый продуманный образ.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет, какую верхнюю одежду точно не стоит носить в 2021 году. Ее стоит выбросить из своего гардероба (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дизайнеры все больше отдают предпочтение шубам, изготовленным из искусственных материалов, поэтому верхняя одежду из натурального меха переходит в разряд антитрендов уже не первый сезон.

Меховые жилетки, которые называют "гусеницей" уже не первый год являются антитрендом. Однако на улицах до сих пор можно заметить сотни женщин в таком наряде. Если вы хотите, чтобы ваш образ привлекал внимание и был гармоничным, то скорей прощайтесь с таким изделием.

Пальто с меховым воротником уже давно покинуло модный олимп. Данная модель выглядит очень устаревшей и даже добавляет возраста. В качестве альтернативы, выбирайте пальто прямого кроя длины миди или макси.

Приталенная тонкая куртка также вошла в список антитрендовых вещей. Подобные модели совершенно не практичны и выглядят немодно. Поэтому лучше обратите внимание на куртки оверсайз.

Также советуем избавиться от дубленок немодных фасонов, например приталенных и с длиной до колена. Замените их на короткую или длинную дубленку ярких или нейтральных оттенков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пяти трендах 2021 года, которые вернулись в моду из прошлого. Так, этой зимой снова актуальны дутые куртки из 1990-х годов.