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/Мода

Антитренды осени-2018: что вышло из моды

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Пока модные журналы детально рассказывают про тренды, тему антитрендов затрагивают, в основном, только видеоблогеры.

Глянец обсуждает положительные примеры с красивыми иллюстрациями, а блогеры высмеивают все то, что смотрится нелепо и заслуживает путевку на дальнюю полку шкафа.

Подборку антитрендов этой осени составила журналист, феминистка и шопоголик Ирина Щапова, пишет Рамблер.

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Розовый цвет

В палитре красок предостаточно оттенков, чтобы не останавливаться на одном-единственном который сезон подряд. Пробуйте светло-голубой и мятный оттенки — их достаточно много в коллекциях демократичных марок.

Антитренды осени-2018: что вышло из моды

Серьги-каффы

Эти украшения, похожие на насадки на ушные раковины, первыми ввели моду на одиночные серьги. На том и спасибо, ведь теперь у нас появилась масса альтернатив. Наши личные фавориты — непарные серьги с одинаковыми камнями и из одного и того же металла.

Антитренды осени-2018: что вышло из моды

Ботинки на платформе

Эти ничем не примечательные на вид ботинки с круглым носом и армейской шнуровкой происходят из семьи военной обуви, которую любят панки, альтернативщики и прочие представители субкультур. Самая модная же пара сезона выглядит как симбиоз 20-х и 70-х — женственные ботильоны-гольфы с аккуратным невысоким каблуком и заостренным носком.

Антитренды осени-2018: что вышло из моды

Безразмерные шаровары

Мы как-то пропустили момент, когда штаны размера XXL прорвались в первые ряды, но это и к лучшему — мешковатый фасон брючин-труб еще никого не украшал.

Антитренды осени-2018: что вышло из моды

Короткий пуховик

Короткие стеганые куртки стали негласной униформой моделей вместе с прямыми джинсами, короткими топами и сапогами-казаками. Добежать до машины по дороге из спортзала — можно, но только если вы как личный водитель знаменитости припарковались прямо у входа.

Антитренды осени-2018: что вышло из моды

Balenciaga

Необъяснимый успех вполне ординарных вещей от Balenciaga однажды должен был пробудить аллергическую реакцию. Такое ощущение, что стоит просто на пластиковом пакете трафаретом нанести имя этого дома моды и его тут же купят за несколько сотен долларов.

Антитренды осени-2018: что вышло из моды

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, модные эксперты и стилисты выбрали главные тренды весны 2019 года.

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