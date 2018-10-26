Антитренды осени-2018: что вышло из моды

Пока модные журналы детально рассказывают про тренды, тему антитрендов затрагивают, в основном, только видеоблогеры.

Глянец обсуждает положительные примеры с красивыми иллюстрациями, а блогеры высмеивают все то, что смотрится нелепо и заслуживает путевку на дальнюю полку шкафа.

Подборку антитрендов этой осени составила журналист, феминистка и шопоголик Ирина Щапова, пишет Рамблер.

Розовый цвет

В палитре красок предостаточно оттенков, чтобы не останавливаться на одном-единственном который сезон подряд. Пробуйте светло-голубой и мятный оттенки — их достаточно много в коллекциях демократичных марок.

Серьги-каффы

Эти украшения, похожие на насадки на ушные раковины, первыми ввели моду на одиночные серьги. На том и спасибо, ведь теперь у нас появилась масса альтернатив. Наши личные фавориты — непарные серьги с одинаковыми камнями и из одного и того же металла.

Ботинки на платформе

Эти ничем не примечательные на вид ботинки с круглым носом и армейской шнуровкой происходят из семьи военной обуви, которую любят панки, альтернативщики и прочие представители субкультур. Самая модная же пара сезона выглядит как симбиоз 20-х и 70-х — женственные ботильоны-гольфы с аккуратным невысоким каблуком и заостренным носком.

Безразмерные шаровары

Мы как-то пропустили момент, когда штаны размера XXL прорвались в первые ряды, но это и к лучшему — мешковатый фасон брючин-труб еще никого не украшал.

Короткий пуховик

Короткие стеганые куртки стали негласной униформой моделей вместе с прямыми джинсами, короткими топами и сапогами-казаками. Добежать до машины по дороге из спортзала — можно, но только если вы как личный водитель знаменитости припарковались прямо у входа.

Balenciaga

Необъяснимый успех вполне ординарных вещей от Balenciaga однажды должен был пробудить аллергическую реакцию. Такое ощущение, что стоит просто на пластиковом пакете трафаретом нанести имя этого дома моды и его тут же купят за несколько сотен долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, модные эксперты и стилисты выбрали главные тренды весны 2019 года.