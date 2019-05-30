Антитренды лета 2019: что выкинуть из гардероба

Практически каждая девушка мечтает выглядеть модно и стильно. Летом 2019 года множество любимых и популярных в прошлом сезоне вещей потеряли свою актуальность. Так, зеркальные очки были вытеснены ретро-моделями, а сверхпопулярным пальмовый принт устранили спокойные пастельные цвета.
Стилист Маргарита Мурадова на своем Youtube-канале рассказала о том, какие вещи следует убрать из своего гардероба летом 2019 года.
pexels.com
Шорты с высокой талией
Такие шорты визуально укорачивают ноги и добавляют лишний вес. Кроме того, тренд на стиль 80-х уже практически исчез. Их следует заменить удлиненными моделями и необработанным краем.
Шорты с высокой талией в стиле 80-х
baraholka - LiveJournal
Шорты с высокой талией
Шафа
Платья и сарафаны high low
Платья короткие спереди и удлиненные сзади не актуальны в этом сезоне. Более того, вещи с таким кроем необходимо было выбросить еще 5 лет назад. Если же очень хочется асиметричное платье - следует выбрать модель удлиненную сбоку.
Сарафаны high low
WomanAdvice
Платья high low
БэбиБлог
Зеркальные очки
Зеркальные очки не актуальны. Они остались далеко в 2012 году, несмотря на то, что некоторые бренды до сих пор активно используют их. Их следует заменить классическими черными или коричневыми вариантами. Также, стоит обратить внимание на ретро-модели.
Зеркальные очки
dkart.spb.ru
Зеркальные очки
101sekretkrasoty.ru
Пальмовый принт
Еще некоторое время назад пальмовый принт был практически везде. Его использовали дизайнеры одежды, мебели и интерьеров. В 2019 году от полюбившегося рисунка придется отказаться, поскольку он уже потерял свою актуальность.
Пальмовый принт
lubimaja.ru
Сарафан с пальмовым принтом
Шафа
Как ранее писал OBOZREVATEL, неотъемлемый элемент летнего стиля каждой модницы – солнцезащитные очки. Этот аксессуар с каждым годом становится все более оригинальным по форме, цвету, размеру и материалу. Большое значение в этом сезоне будет иметь массивная оправа.
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