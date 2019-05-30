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/Мода

Антитренды лета 2019: что выкинуть из гардероба

3.8тЧитать материал на украинском

Практически каждая девушка мечтает выглядеть модно и стильно. Летом 2019 года множество любимых и популярных в прошлом сезоне вещей потеряли свою актуальность. Так, зеркальные очки были вытеснены ретро-моделями, а сверхпопулярным пальмовый принт устранили спокойные пастельные цвета.

Стилист Маргарита Мурадова на своем Youtube-канале рассказала о том, какие вещи следует убрать из своего гардероба летом 2019 года.

Антитренды лета 2019: что выкинуть из гардероба

pexels.com

Новости
Модные тренды лета 2019: какую обувь выбрать

Шорты с высокой талией

Такие шорты визуально укорачивают ноги и добавляют лишний вес. Кроме того, тренд на стиль 80-х уже практически исчез. Их следует заменить удлиненными моделями и необработанным краем.

Шорты с высокой талией в стиле 80-х

Шорты с высокой талией в стиле 80-х

baraholka - LiveJournal

Шорты с высокой талией

Шорты с высокой талией

Шафа

Платья и сарафаны high low

Платья короткие спереди и удлиненные сзади не актуальны в этом сезоне. Более того, вещи с таким кроем необходимо было выбросить еще 5 лет назад. Если же очень хочется асиметричное платье - следует выбрать модель удлиненную сбоку.

Сарафаны high low

Сарафаны high low

WomanAdvice

Платья high low

Платья high low

БэбиБлог

Зеркальные очки

Зеркальные очки не актуальны. Они остались далеко в 2012 году, несмотря на то, что некоторые бренды до сих пор активно используют их. Их следует заменить классическими черными или коричневыми вариантами. Также, стоит обратить внимание на ретро-модели.

Зеркальные очки

Зеркальные очки

dkart.spb.ru

Зеркальные очки

Зеркальные очки

101sekretkrasoty.ru

Пальмовый принт

Еще некоторое время назад пальмовый принт был практически везде. Его использовали дизайнеры одежды, мебели и интерьеров. В 2019 году от полюбившегося рисунка придется отказаться, поскольку он уже потерял свою актуальность.

Пальмовый принт

Пальмовый принт

lubimaja.ru

Сарафан с пальмовым принтом

Сарафан с пальмовым принтом

Шафа

Как ранее писал OBOZREVATEL, неотъемлемый элемент летнего стиля каждой модницы – солнцезащитные очки. Этот аксессуар с каждым годом становится все более оригинальным по форме, цвету, размеру и материалу. Большое значение в этом сезоне будет иметь массивная оправа.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Маргарита Мурадова
Место
Украина
Теги
МодаСтиль
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Зуева Наташа
Зуева Наташа
Спаcибo тeм, кто показaл мнe сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁mmzlqh7 Проcто прoйдя пpoстой oпpос пoлучилa почти полyгодовyю зарплaтy)) Пользyйтеcь, пока eсть возмoжноcть=)
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