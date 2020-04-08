Антитренды-2020: топ-4 аксессуара, о которых лучше забыть

В 2020 году модницам стоит забыть о некоторых аксессуарах, которые стали трендами в прошлых сезонах.

Подробнее о вещах, которые категорически не стоит носить, пишет издание Cosmopolitan.

glamour.ru

Прозрачные сумки

Сумки из прозрачного пластика, которые демонстрировали все, что лежит внутри, покорили модниц в прошлом году. Однако в этом сезоне тренд на прозрачные сумки ушел. Вместо них лучше обратить свое внимание на мягкие и объемные сумки.

Instagram @tabby.violet

Заколки с жемчугом

Крупные заколки в прошлом сезоне, кажется, носили все девушки. В первое время это выглядело стильно и эффектно, однако теперь заколки с жемчугом перешли в разряд антитрендов.

Instagram @huniaccessories

Широкие обручи

Вслед за заколками с жемчугом стилисты рекомендуют избавиться и от главного хита весны-лета 2019 - широких обручей с бархатом, камнями и стразами.

Instagram @kristennoelcrawley

Зеркальные очки

Эта вещь появлялась переодически у многих модников и модницов. Однако пришло время окончательно избавиться от старомодного аксессуара и заменить его на более стильный. Например, на очки с затемненными линзами.

Instagram @loresthedana

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