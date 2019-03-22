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Анна Лебедь
Анна Лебедь
Сертифицированный стилист-имиджмейкерВсе статьи автора

Брючный костюм в весеннем гардеробе: советы, как носить

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Мы говорим “весна” и представляем утренние солнечные лучи, только-только распустившиеся листья на деревьях и ощущение легкости и свободы. Настало время обновления - себя, гардероба и жизни в целом. Сегодня выберем для вас пять самых удачных брючных костюмов, которые обязательно украсят и дополнят весенний гардероб.

Одним из главных цветов в этом сезоне можно назвать небесно-голубой. Если это не совсем ваш оттенок смело меняйте его на другие более насыщенные или легкие тона синего. Главное, чтобы вам было комфортно, а цвет подчеркивал тон кожи, волос, глаза. Костюм такой палитры легко станет универсальным - ведь подходит и для офисного дресс-кода, и для похода в театр или прогулки в выходной.

Брючный костюм в весеннем гардеробе: советы, как носить

Нельзя представить брючный костюм без ткани в клетку. Это как лучшая традиция моды - каждый сезон заново обыгрывать этот узор и дарить ему новое прочтение. Дизайнеры меняют толщину линий, их размещение, не обходят стороной цвет и оттенок основных и дополнительных полос. Благодаря этому мы каждый сезон видим что-то новое и свежее, что обязательно хочется приобрести.

Брючный костюм в весеннем гардеробе: советы, как носить

Не забывайте и о том, что костюм вовсе не означает одинаковый верх и низ. Стильно смотрятся комплекты разного цвета или сочетание однотонной ткани с принтованной. Для полноты образа стоит подбирать узор на жакете в тон брюк или наоборот. Но при сильном желании совпадение может быть минимальным, главное - гармоничным и стильным.

Брючный костюм в весеннем гардеробе: советы, как носить

Классический костюм, конечно же, не стоит откладывать на дальнюю полку шкафа. Он важен для каждой девушки, ведь никогда не знаешь, какие сюрпризы преподнесет жизнь. Выбирайте вариант с приталенным пиджаком и расклешенными штанами - это тренд всех мировых Домов моды. Важно выбрать правильный фасон, который удлинит ноги и сделает их визуально стройнее.

Брюки палаццо - с широкой штаниной от бедра или от талии - покорили уже многих. Это удачный вариант для девушек, ведь стройным они выгодно подчеркнут фигуру, а если есть проблемные зоны - легко скроют их. Костюм с ассиметричной блузой вместо пиджака выделяется еще и цветом - холодный ледник, который медленно покачивается в воде. От него веет свежестью, даже прохладой и величием. Такой костюм будет комфортным и уместным каждый день.

Брючный костюм в весеннем гардеробе: советы, как носить

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Анна ЛебедьАнна Лебедь
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Мода
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