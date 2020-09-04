Андре Тан в новой коллекции показал, как выглядит доступная роскошь. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан представил lookbook своей коллекции сезона осень-зима 20/21 "Доступная роскошь".

Так, в одежде доминируют спокойные монохромные цвета: глубокий изумрудный эдем, классический голубой, серый и черный. Создавая эскизы, модельер думал о том, чего хотят сами женщины (фото смотрите ниже).

"Я понял, что в современном неустойчивом мире для них будет важна стабильность. А это – вещи в мировом тренде slow fashion – качественные, которые не состарятся за один сезон. Любая вещь "Доступной роскоши" – такая. Она будет актуальна и через года", – поделился дизайнер.

Новая коллекция Андре Тана "Доступная роскошь".

Впервые в коллекции бренда появился трикотажный брючный костюм. Также присутствуют модели из экокожи, произведенной из переработанной банановой кожуры. При создании одежды использовались еконитки из пластиковых бутылок.

Создавая коллекцию "Доступная роскошь", Андре Тан вдохновлялся скульптурными женскими образами – от Венеры Милосской, "Пьеты" Микеланджело до "Поцелуя" Огюста Родена. Это нашло отражение в оформлении lookbook коллекции, где модель позирует на фоне классических скульптур.

Коллекция "Доступная роскошь": смотреть фото

В коллекции Андре Тана впервые появился трикотажный костюм.

Новая коллекция Андре Тана.

Коллекция осень-зима 20/21.

Коллекция "Доступная роскошь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан назвал вещи, которые не выйдут из моды еще несколько лет.