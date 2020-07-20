Андре Тан посоветовал стильные образы для женщин после 30 лет

Украинский дизайнер Андре Тан посоветовал женщинам после 30 лет отказаться от красных волос и одежды, которая скрывает любой намек на аппетитные формы.

Фэшн-секретами модельер поделился на своей странице в Instagram. Он назвал и показал несколько вещей, на которые стоит обратить внимание женщинам "бальзаковского возраста" (фото смотрите ниже).

Полюбить рубашки

Рубашка – незаменимый и универсальный элемент гардероба. Следует выбирать без рюш и нежного кружева, с прямым и немного свободным силуэтом. Также никаких рваных и декорированных джинсов – только строгие классические фасоны.

Андре Тан отметил, что важно чувствовать себя уверенной в любой одежде Instagram @andre_tan_official

Женщинам после 30 стоит отказаться от красного волос Instagram @andre_tan_official

Быть осторожной с голым животом

Модные кроп-топы можно позволить себе только в сочетании с жакетом. Не забывайте о брюках с завышенной линией живота. Они придают образу не агрессивную, а сдержанную сексуальность.

Андре Тан отметил, что важно чувствовать себя уверенной в любой одежде Instagram @andre_tan_official

Отказаться от облегающих платьев

Пополните гардероб бандажными платьями. Утверждение, что плотная ткань формирует идеальный силуэт – миф. Следует забыть о синтетических тонких тканях, которые могут невыгодно подчеркнуть фигуру. Хлопок, лен, шелк – лучшие друзья в летний период.

Андре Тан отметил, что важно чувствовать себя уверенной в любой одежде Instagram @andre_tan_official

Андре Тан отметил, что важно чувствовать себя уверенной в любой одежде Instagram @andre_tan_official

Как сообщал OBOZREVATEL, Андре Тан дал советы, как скрыть неидеальные ноги с помощью одежды.