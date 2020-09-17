Андре Тан посоветовал, как стильно одеваться осенью 2020

Украинский дизайнер Андре Тан дал модные советы женщинам, как выглядеть стильно и создавать трендовые образы.

Фэшн-эксперт отметил, что осенью 2020 модно одевать сразу несколько вещей из кожи. Стильными советами он поделился на своей странице в Instagram.

Избегать коротких кожаных курток

В короткой облегающей куртке неудобно и холодно. Поэтому дизайнер посоветовал обратить внимание на оверсайз-куртки и рукава-буфы.

Андре Тан посоветовал заменить косуху в своем гардеробе. Instagram Андре Тана

Выбирать одежду с гладкой кожей

Ранее эксперименты с фактурой были нормой, сейчас же лучше избегать этого. Кожа должна быть гладкой и не блестящей.

Лучше выбирать одежду с гладкой кожей. Instagram Андре Тана

Экспериментировать с цветом

Не нужно зацикливаться только на черном. Идеальным вариантом для стильного образа будут универсальные бежевый или коричневый оттенки.

Андре Тан посоветовал экспериментировать с цветом. Instagram Андре Тана

Не надевать куртку с облегающими джинсами

Чтобы выглядеть стильно, лучше выбрать кюлоты с кожаной курткой. Это настоящий тренд этой осени. Чтобы кюлоты визуально не "резали" ноги, выбирайте длину на ладонь выше щиколотки.

Осенью 2020 модно одевать кюлоты. Instagram Андре Тана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан представил lookbook своей коллекции сезона осень-зима 20/21 "Доступная роскошь".