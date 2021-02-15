Андре Тан показал, что носить женщинам plus size

Известный украинский модельер Андре Тан презентовал новую коллекцию женских рубашек plus size.

На своей странице в Instagram он опубликовал соответствующее сториз, в котором продемонстрировал новинки этого сезона. Так, основой коллекции стали рубашки размеров от XL до XXXL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мы знаем, как вы любите oversize размеры, поэтому решили вас удивить. Мы создали рубашки из плотного коттона цвета мокрого асфальта. Ткань высокого качества и плотности, что поможет скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть нужные места", – рассказал дизайнер.

Эксперт порекомендовал сочетать новинку с джинсами из плотной ткани темно-синего или белого цвета.

Кроме того, Андре Тан заявил, что сейчас в моде сознательное потребление, поэтому капсульный гардероб поможет уберечься от спонтанных покупок. Такой подход к одежде точно подойдет всем, ведь поможет сэкономить кучу времени и денег.

Для начала необходимо тщательно пересмотреть все вещи и оставить только самое нужное. Только после этого можно отправляться на шопинг за обновками, которые помогут разнообразить и освежить гардероб.

Андре Тан представил новую коллекцию рубашек plus size .instagram.com/andre_tan_official

Андре Тан представил новую коллекцию рубашек plus size .instagram.com/andre_tan_official

Андре Тан представил новую коллекцию рубашек plus size. .instagram.com/andre_tan_official

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