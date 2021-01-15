Андре Тан назвал вещи, которые испортят любой образ

София Ковнир Мода 14:25, 15.01.2021

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с модницами секретами о вещах, которые могут испортить образ. Так, от этих предметов он рекомендует избавиться.

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя много лет складировать одежду, чтобы потом ее надеть. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Колготки с неуместным принтом

  • Универсальными считаются колготки с геометрическим принтом и в горошек. В тренде сейчас также вариант с логотипом.

Колготки с неуместным принтом
Instagram Андре Тана

Подделки

  • Руки так и чешутся заказать подделку известных брендов, чтобы блеснуть в обществе. Уважайте компании и не опускайтесь до уровня фальшивых изделий. На рынке можно найти много доступных актуальных моделей.

Вещи-подделки
Instagram Андре Тана

Неправильный уход за одеждой

  • Длинную колючую этикетку с подробной инструкцией об уходе за вещью срезать не нужно. Соблюдайте эти правила.

Пренебрежение к аксессуарам

  • Правильно подобранные украшения – признак хорошего вкуса. Не игнорируйте это правило.

Правильно подобранные украшения – признак хорошего вкуса
Instagram Андре Тана

Неумение прощаться

  • Мода циклична, но это не означает, что можно складировать вещи, в надежде надеть их снова через 10 лет. Одежда старого кроя видна сразу. Даже ваши любимые базовые вещи могут очень износиться.

Нельзя складировать вещи, в надежде надеть их снова через 10 лет
Instagram Андре Тана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан поделился советами, какой пуховик выбрать на зиму 2021. По его словам, каждая модница будет выглядеть стильно и при этом в комфорте.

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