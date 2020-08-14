Андре Тан назвал вещи, которые будут актуальными еще несколько лет

Украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые не выйдут из моды еще несколько лет.

Фэшн-эксперт на своей странице в Instagram отметил, что у каждой женщины в гардеробе должна быть базовая одежда, которая будет актуальной еще минимум пять лет и будет прекрасно сочетаться с другими вещами (видео смотрите ниже).

Так, на первом месте в списке Андре Тана клетчатое пальто полуприталенного кроя. Оно актуальное последние 5 лет и еще столько же будет в тренде. Также долгое время будет иметь очень дорогой и стильный вид платье-футляр бежевого цвета.

В список вошла и белая рубашка свободного кроя. Она подходит абсолютно всем, независимо от возраста или фигуры, и сочетается с множеством аксессуаров. Также не стоит забывать о лодочках телесного цвета, ведь они подойдут под любой наряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан назвал Кстати, от которых стоит отказаться женщинам после 40, ведь они только добавят нежелательного возраста