Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модели пальто, водолазок, ботинок челси и костюмов считаются антитрендами осени 2020.

Фэшн-советами эксперт поделился на своей странице в Instagram. Также он показал модные вещи, которые могут заменить устаревшие модели.

Пальто

Чем меньше лишних деталей, тем проще сочетать пальто в разных образах, например, с брючным костюмом или с кожаными брюками и грубыми ботинками. Андре Тан посоветовал обратить внимание на натуральную шерсть и кашемир.

Андре рассказал, какое пальто будет модным осенью 2020. Instagram Андре Тан

Водолазка

Эта вещь идеально подойдет для многослойных образов. Ее можно комбинировать с жакетом, рубашкой или платьем без рукавов.

Андре Тан посоветовал брать водолазку, не просвечивается. Instagram Андре Тан

Брюки из экокожи

Гладкие кожаные штаны отлично сочетаются с мягким трикотажем и шерстью. Дизайнер посоветовал забыть о глянцевой и блестящей коже.

Брюки из экокожи не должны быть глянцевыми. Instagram Андре Тан

Челси

Андре Тан отметил, что такие ботинки отлично сочетаются с длинной юбкой. Важно, чтобы между обувью и юбкой не было видно голой ноги, ведь тогда вы визуально будете выглядеть ниже.

Андре Тан рассказал, с чем лучше сочетать челси. Instagram Андре Тан

Костюм

Для осенних образов подойдут костюмы из шерсти или кашемира. Дополнить лук можно двубортным пальто и ботинками челси.

Стоит выбирать минималистичные костюмы. Instagram Андре Тан

Андре Тан назвал тренды и антитренды осени 2020. Instagram Андре Тан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан посоветовал не выбирать женщинам после 40 лет светлые оттенки белого и горчичного цветов, а также рассказал, с чем не стоит сочетать розовый.