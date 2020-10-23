Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020

Ольга Веркалец Мода 10:51, 23.10.2020 Обновлено: 11:02, 23.10.2020

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модели пальто, водолазок, ботинок челси и костюмов считаются антитрендами осени 2020.

Фэшн-советами эксперт поделился на своей странице в Instagram. Также он показал модные вещи, которые могут заменить устаревшие модели.

Пальто

Чем меньше лишних деталей, тем проще сочетать пальто в разных образах, например, с брючным костюмом или с кожаными брюками и грубыми ботинками. Андре Тан посоветовал обратить внимание на натуральную шерсть и кашемир.

Андре рассказал, какое пальто будет модным осенью 2020.
Instagram Андре Тан

Водолазка

Эта вещь идеально подойдет для многослойных образов. Ее можно комбинировать с жакетом, рубашкой или платьем без рукавов.

Андре Тан посоветовал брать водолазку, не просвечивается.
Instagram Андре Тан

Брюки из экокожи

Гладкие кожаные штаны отлично сочетаются с мягким трикотажем и шерстью. Дизайнер посоветовал забыть о глянцевой и блестящей коже.

Брюки из экокожи не должны быть глянцевыми.
Instagram Андре Тан

Челси

Андре Тан отметил, что такие ботинки отлично сочетаются с длинной юбкой. Важно, чтобы между обувью и юбкой не было видно голой ноги, ведь тогда вы визуально будете выглядеть ниже.

Андре Тан рассказал, с чем лучше сочетать челси.
Instagram Андре Тан

Костюм

Для осенних образов подойдут костюмы из шерсти или кашемира. Дополнить лук можно двубортным пальто и ботинками челси.

Стоит выбирать минималистичные костюмы.
Instagram Андре Тан
Андре Тан назвал тренды и антитренды осени 2020.
Instagram Андре Тан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан посоветовал не выбирать женщинам после 40 лет светлые оттенки белого и горчичного цветов, а также рассказал, с чем не стоит сочетать розовый.

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