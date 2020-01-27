Американская рэп-звезда обнажила пышную грудь на светской вечеринке: горячие фото

Известная американская рэперша Карди Би (Cardi B) пришла на вечеринку по случаю вручения музыкальной премии "Грэмми" в откровенном наряде.

Так, звезда появилась в розовом приталенном платье со смелым декольте, которое еле прикрывало ее огромную грудь. Свой образ Карди дополнила длинными серьгами и кольцом, а также ярким макияжем (все фото смотрите ниже).

Карди Би на церемонии вручения "Грэмми"

Карди Би в откровенном платье

Карди Би сексуально позирует на камеру

К слову, вечеринку Карди Би посетила не одна, а со своим мужем Киари Кендрэллом Сэфасом, известным под псевдонимом Offset. На некоторых снимках видно, как он держал рэпершу за грудь, которая едва не выскочила из платья.

Киари Кендрэлл Сэфас и Карди Би

Карди Би засветила пышную грудь

Киари Кендрэлл Сэфас держал Карди Би за грудь

Карди Би и Киари Кендрэлл Сэфас

Ранее OBOZREVATEL опубликовал топ самых откровенных нарядов звезд на "Грэмми-2020".

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