Алле Костромичевой – 34: каким был ее путь от закомплексованной девочки до модели с мировым именем

В четверг, 11 июня, день рождения отмечает Алла Костромичева – всемирно известная модель и ведущая проекта "Топ-модель по-украински" (Новый канал).

Александр Маккуин называл ее своей музой, а Пэрис Хилтон приглашает потусоваться на своих вечеринках. В этот день OBOZREVATEL предлагает вспомнить, каким был путь Аллы к покорению мировых подиумов.

Алла Костромичева родилась 11 июня 1986 года в Севастополе (Крым). В детстве она очень комплексовала из-за высокого роста и худобы. Своих ног девочка стеснялась настолько, что отказывалась ходить в школу в юбке.

Алла Костромичева Plitkar

"У меня были комплексы ровно до начала модельной карьеры. Я всегда считала, что слишком худая, некрасивая. Непосредственный старт карьеры был избавлением от них. Потому что когда услышала от топовых фотографов, что я классная, от дизайнеров – что я не худая, а как раз то, что надо, мои комплексы испарились", – говорила Алла в интервью OBOZREVATEL.

Когда Алле было 16 лет, ее заметил на улице скаут модельного агентства и пригласил на кастинг. Так началась модельная карьера Костромичевой в Севастополе. А уже в 18 лет девушка дефилировала на показе Giorgio Armani в Милане. Впрочем, профессиональная модельная карьера Аллы началась лишь через несколько лет – образование всегда было приоритетом для девушки, поэтому она полностью погрузилась в моделинг лишь после окончания Севастопольского национального университета по специальности "инженер медицинской электроники".

Алла Костромичева в 2004 году и сейчас Пресс-служба

В 21 год Костромичева отправилась покорять Европу, но настоящее признание пришло к модели с переходом в нью-йоркское агентство Women. Она начала сотрудничать с Givenchy, Hermes, Louis Vuitton, Alexander McQueen, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Dsquared2, Calvin Klein, Bottega Veneta. И уже в 2009 году вошла в топ-50 самых успешных моделей мира и находилась в нем на протяжении трех лет.

Одно из самых важных имен в карьере Аллы – Александр Маккуин. Он поверил в модель, когда та только начинала карьеру, и дал ей возможность открыть свой показ.

Алла Костромичева Пресс-служба

"Я стояла, как вкопанная. Александр повернулся ко мне, долго смотрел, а потом сказал: "Я хочу, чтобы ты открывала мой показ". Это были его первые слова мне. Не знаю, была ли это работа агентства или кастинг-директора, но мне, конечно, хотелось бы верить, что это была любовь с первого взгляда", – поделилась воспоминаниями Алла.

Алла причастна к историческим моментам в современной моде – она принимала участие в последнем прижизненном показе Маккуина, а также в посмертном показе (туда пригласили всего восемь моделей). А еще платье, в котором Алла открывала один из показов, выставлялось в Лувре.

Алла Костромичева Пресс-служба

"Решение, кто будет участвовать в его посмертном показе, принимала Сара Бертон, нынешний креативный директор бренда. Наверное, это был самый тяжелый показ, который я делала в своей жизни. Мы работали два дня, и у нас было порядка 10-ти шоу, так как гостей разделили на разные категории: отдельно – пресса, отдельно – клиенты бренда, отдельно – друзья Александра. Каждый показ длился около получаса и был больше похож на музейную инсталляцию. Люди созерцали эти произведения искусства и вспоминали их автора", – отметила ведущая Нового канала.

Своим огромным опытом Алла с радостью делится и с начинающими моделями. В 2013 году она открыла собственное модельное агентство KModels, а летом организовывает модельный лагерь для девушек 12-20 лет. Интересно, в 2019 году в модельный лагерь Аллы Костромичевой ездили старшая дочь Оли Поляковой Маша и дочь Александра Педана Лера.

Алла Костромичева Пресс-служба

В 2014 году Алла стала ведущей проекта Нового канала "Супермодель по-украински" (позже – "Топ-модель по-украински"). В нем она выступила в роли строгой наставницы для девушек, а в двух сезонах и парней, которые мечтают посвятить свою жизнь моделингу.

Алла Костромичева с мужем Пресс-служба

Несмотря на насыщенный рабочий график, Костромичевой удалось создать счастливую семью – в 2015-м она тайно расписалась с американским бизнесменом Джейсоном Капоне, в том же году родился их первенец Сальваторе. Супруги живут в Нью-Йорке и планируют завести еще двоих детей – мальчика и девочку.

Алла Костромичева с сыном Пресс-служба

Останавливаться на достигнутом Алла Костромичева не собирается – она хочет покорять подиум и на пенсии.

"Недавно видела, как в очередной раз на подиум выходила Кармен Делль’Орефиче (американская модель, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, сейчас ей 89 лет, – прим. ред.). Для меня пройти сквозь время – это самое большое счастье. Наверное, это моя мечта – выйти на подиум, когда мне будет 80", – поделилась Алла планами на будущее.

Видео с лучшими показами Аллы Костромичевой:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супермодель Алла Костромичева рассказала, как бороться с лишним весом.