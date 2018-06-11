Алла Костромичева отмечает день рождения: сексуальные фото супермодели

В понедельник, 11 июня, свой день рождения отмечает одна из самых известных в миру топ-моделей украинского происхождения Алла Костромичева.

Костромичева за годы карьеры становилась лицом ведущих модных брендов, таких как "YSL" и "Alexander McQueen", сотрудничала с "Lanvin", "Christian Dior", "Bottega Veneta", "Hermes", "Balenciaga", "Calvin Klein", "MaxMara", "Roberto Cavalli", "Valentino", "Dolce & Gabbana", "Givenchy", "Nina Ricci" и другими.

OBOZREVATEL предлагает читателям короткую биографию известнейшей украинской модели, а также подборку самых сексуальных фото красавицы.

Алла Костромичева Show top model

Алла Костромичева родилась в 1986 году в Севастополе (Крым).

Алла Костромичева Show top model

Когда девушке исполнилось 16 лет, она пришла в школу моделей, а профессиональную модельную карьеру начала достаточно после 20 лет. Такой довольно поздний старт Алла объяснила решением, что модельный бизнес не будет ее профессией на всю жизнь, поэтому она сначала окончила вуз и получила высшее образование.

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 28 Май 2018 в 3:14 PDT

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 25 Май 2018 в 1:46 PDT

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 19 Май 2018 в 10:20 PDT

Предложения об участии в показах Костромичева стала получать, будучи еще студенткой: на втором курсе у нее уже был подписан контракт с одним из лучших агентств Милана (Италия) "Why Not", а спустя некоторое время она отправилась в Париж, чтобы работать с домом "Givenchy".

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 28 Фев 2018 в 7:23 PST

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 1 Фев 2018 в 10:15 PST

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 25 Авг 2017 в 6:06 PDT

В 2009 году Алла Костромичева была признана лучшей моделью года в Украине по результатам глянцевого журнала "Elle".

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 16 Июл 2017 в 1:50 PDT

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Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 21 Май 2017 в 9:02 PDT

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 2 Сен 2017 в 10:27 PDT

В 2013 году Костромичева открыла свое собственное агентство моделей "KModels", а через год, в 2014 -м она стала телеведущей и главным экспертом популярного телепроекта на Новом канале "Супермодель по-украински" (с четвертого сезона - "Топ-модель по-украински").

Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 5 Июн 2018 в 11:10 PDT

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Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 24 Фев 2017 в 11:44 PST

Как сообщал OBOZREVATEL, известная во всем мире украинская модель, ведущая проекта "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева стала основательницей модельного лагеря для подростков.