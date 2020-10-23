Адель надела стильный наряд от украинского дизайнера. Фото

Британская певица Адель поделилась с поклонниками фото, на котором засветила стильный образ от украинского дизайнера Натальи Зинько.

Соответствующий снимок 32-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она запечатлена во время подготовки к онлайн-концерту для Saturday Night Live в аутфите из денима, который состоит из широких брюк и пиджака с массивными карманами.

Адель надела стильный наряд от украинского дизайнера Instagram Адель

Свой образ Адель дополнила защитной маской и кожаными коричневыми сапогами с анималистическими вставками от бренда Rejina Pyo. Волосы она собрала в низкий хвост и нанесла любимый макияж с широкими стрелками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Адель не впервые выбирает образы украинских дизайнеров. На одном из светских мероприятий она появилась в бархатном мини-платье от бренда Marianna Senchina.