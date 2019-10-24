Выбросьте это! Топ-5 моделей обуви, от которой нужно избавиться

От качества и модели обуви напрямую зависит здоровье ног. Высота каблука, материал подошвы, количество швов и даже цвет фурнитуры влияет на их состояние.

Об обуви, которой не должно быть в гардеробе при каких обстоятельствах пишет "Cosmopolitan".

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Экстремальные каблуки

Здесь дело не только в высоте. Когда это модели в стиле Леди Гаги, то удобно не будет никогда. Главный критерий любых каблуков - это устойчивость.

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Обувь с резиновой подошвой

Это - первый шаг к плоскостопию. Такую подошву нельзя носить ни при каких обстоятельствах. Резина не повторяет формы стоп, а следовательно и амортизация неправильная.

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Окрашенные текстуры

Химический состав красителя может вызвать аллергию.

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Обувь с кучей ремней

Некоторые модели слишком туго облегают ногу и препятствуют кровообращению.

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Слишком большая обувь

Некоторые модели рассчитаны на широкую ногу и, например, могут спадать. Чтобы не зацепиться и не испытывать дискомфорт, лучше избегать моделей не по размеру.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на осенние дни стоит также подобрать основную базу в гардеробе. Узнать о самых главных трендах можно по ссылке.

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