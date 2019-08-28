100 дней Зеленского: во что одевалась первая леди Украины и сколько это стоит

27 августа президент Украины Владимир Зеленский отметил "годовщину" — ровно 100 дней, как состоялась его инаугурация. Соответственно, супруга главы государства Елена также переступила этот знаковый рубеж в качестве первой леди.

В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как одевалась Елена Зеленская за это время, и сколько стоили ее наряды.

Стиль Зеленской в одежде определенно изменился со времен "Квартала" к более классическому и элегантному, чтобы соответствовать новому статусу. Так, для инаугурации супруга первая леди Украины выбрала белоснежный деловой костюм, который состоял из прямой юбки длины "миди" и летнего легкого варианта пиджака-кейпа. Свой образ Елена дополнила бежевыми туфлями-лодочками.

Елена Зеленская на инаугурации президента Украины Фото из Instagram

На свой первый зарубежный визит в Брюссель первая леди прибыла в бежевом костюме (жакете и широких брюках), белой футболке и кедах. В руках у нее была квадратная сумка цвета коньяка.

Елена Зеленская в Брюсселе Фото из Instagram

Как оказалось, квадратный аксессуар, который супруга президента Украины выбрала для поездки в Брюссель — это сумка американского бренда Staud стоимостью в $295 (около 8 000 гривен). Костюм на Зеленской — от украинского бренда SIX. Он обошелся жене президента приблизительно в €1000 (около 30 000 гривен). Что касается обуви, то это кеды немецкого бренда Jil Sander. Сейчас в онлайн-магазинах на них уже скидки: раньше они стоили $415, а сейчас их можно заказать за $232 (6260 гривен).

Елена Зеленская в Брюсселе Фото из Instagram

Позже Зеленская посетила в Брюсселе украинских военных. Она пришла на встречу в свободной голубой блузке и брюках. Отметим, что пользователи сети раскритиковали первую леди за этот наряд.

Елена Зеленская с военными в Брюсселе Фото из Instagram

Также наряд первой леди, в котором она вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Париж вызвал ажиотаж в сети. Так, многим пользователям он пришелся не по вкусу. Отметим, что Зеленская была одета в голубой костюм от украинского дизайнера Елены Ревы и бежевые туфли-лодочки от известного малайзийского бренда Джимми Чу (Jimmy Choo).

Владимир и Елена Зеленские Фото из Instagram

Бриджит Макрон и Елена Зеленская Фото из Instagram

На официальном сайте дизайнера цена на жакет составляет €500-700, а юбку можно приобрести за €600-700. Обувь Jimmy Choo в Киеве можно купить за 15 900 гривен (около €540).

Бриджит Макрон и Елена Зеленская Фото из Instagram

На официальном визите в Германии, первая леди вместе с супругом появилась в белой блузке свободного кроя и черных брюках со стрелками. Образ дополняли бежевые лодочки.

Эльке Бюденбендер, Елена Зеленская, Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер Фото из Instagram

Позже в сети Зеленской посоветовали сменить стилиста. Ведь она прибыла вместе с мужем с официальным визитом в Канаду в длинном черном платье и открытых босоножках. Отметим, что на подобных мероприятиях носок обуви должен быть закрытым.

Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу встретили в Торонто Фото из Instagram

Также на встречу с канадскими чиновниками первая леди Украины пришла в золотистой атласной блузе и свободных бежевых брюках со стрелками.

Елена Зеленская на встрече с канадскими чиновниками Фото из Instagram

Еще один образ Зеленской, в котором она появилась в Канаде взорвал сеть. Так, соответствующие фото первая леди Украины опубликовала на своей странице в Instagram, поклонники засыпали ее комплиментами. Отметим, что на снимках жена Зеленского позировала в темно-синем платье, украшенном рядом пуговиц спереди. Свой образ Елена дополнила золотыми серьгами и собранной прической.

Елена Зеленская Фото из Instagram

Елена Зеленская Фото из Instagram

На встречу с послом Франции в Украине Изабель Дюмон первая леди пришла в бледно-розовом брючном костюме.

Елена Зеленская и Изабель Дюмон Фото из Instagram

16 июля Елена Зеленская уже второй раз появилась на публике в красном брючном костюме, посетив с президентом Олимпийскую базу в Конча-Заспе. Так, она выбрала наряд от французского бренда Sandro, известного благодаря хорошим и качественным тканям.

Елена Зеленская в красном костюме Фото из Instagram

Уточним, что в онлайн-магазинах такой костюм отсутствует. Пиджак стоит $488 (около 12 700 грн), брюки —$277 (7202 грн). Таким образом, наряд Зеленской, без учета туфель и топа, стоит около 20 тыс. гривен.

Наряд Елены Зеленской Страна

21 июля в Украине состоялись парламентские выборы 2019. Жена президента Владимира Зеленского Елена появилась на избирательном участке в стильном темно-синем комбинезоне на пуговицах с белой прострочкой по линии рукавов и декольте.

Елена Зеленская с мужем president.gov.ua

Для встречи с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху Зеленская выбрала длинное белое платье под пояс, а образ дополнила классическими бежевыми лодочками.

Наряд Елены Зеленской на встрече с Сарой Нетаньяху Фото из Instagram

24 августа супруга президента Владимира Зеленского Елена посетила торжественные мероприятия в честь Дня Независимости Украины. Первая леди приковала внимание сдержанным и в то же время женственным образом: белое приталенное платье-миди с рукавом на три четверти и серые лодочки. В дополнение Зеленская повесила желто-синюю ленточку на грудь и выбрала сережки-гвоздики.

Елена и Владимир Зеленские Фото из Instagram

Отметим, что платье первой леди от украинского бренда PICO, в котором она появилась на День Независимости, относится к разряду бюджетных — от 1200 до 2480 тысяч гривен. Кроме того, как выяснили СМИ, основательницей и дизайнером этой марки является Ксения Кошевая — супруга актера "Студии Квартал 95" Евгения Кошевого. Также лодочки на широком каблуке от Kachorovska atelier обошлись Зеленской в 2600 тысяч гривен.

Зеленские на мероприятии ко Дню Независимости Фото из Instagram

Ранее OBOZREVATEL рассказал, чем запомнились жены президентов Украины за годы независимости и предложил выбрать самую стильную первую леди.

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