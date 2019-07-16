Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Фальшивые улыбки: стало известно, почему Миддлтон и Маркл не общаются в реальной жизни

6.6т Читать материал на украинском

Слухи о том, что герцогиня Сассексая Меган Маркл и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не ладят друг с другом, все никак не прекращаются.

Так, недавно они вместе с детьми присутствовали на матче по игре в поло, в котором принимали участие принц Уильям и принц Гарри. По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, на публике невестки между собой не общаются. Более того, Маркл намеренно избегает Кейт, сообщает Express.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Фото: elle.com

Новости
"Я зарежу тебя!" В сети показали разъяренную из-за Миддлтон "Маркл"

"Маркл намеренно избегала Миддлтон, потому что она "инстинктивно защищает" двухмесячного Арчи. Возможно, она переживала, чтобы не разбудить спящего ребенка, но, есть такая вероятность, что она просто не хотела общаться с Кейт", отметила Джеймс.

Говорят, что Миддлтон и Маркл не общаются в реальной жизни

Говорят, что Миддлтон и Маркл не общаются в реальной жизни

Фото: Express

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: Express

Кроме того, эксперт добавила, что Кейт тоже занималась только своими детьми. Так, она следила, чтобы принц Джордж не баловался клюшкой для поло, а принц Луи не забавлялся с солнцезащитными очками мамы.

Говорят, что Миддлтон и Маркл не общаются в реальной жизни

Говорят, что Миддлтон и Маркл не общаются в реальной жизни

Фото: Express

В итоге, Джеймс подытожила: "Мы видим двух матерей, каждая из которых живет в своем мире".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Меган Маркл Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
11
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel