Фальшивые улыбки: стало известно, почему Миддлтон и Маркл не общаются в реальной жизни

Слухи о том, что герцогиня Сассексая Меган Маркл и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не ладят друг с другом, все никак не прекращаются.

Так, недавно они вместе с детьми присутствовали на матче по игре в поло, в котором принимали участие принц Уильям и принц Гарри. По словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс, на публике невестки между собой не общаются. Более того, Маркл намеренно избегает Кейт, сообщает Express.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: elle.com

"Маркл намеренно избегала Миддлтон, потому что она "инстинктивно защищает" двухмесячного Арчи. Возможно, она переживала, чтобы не разбудить спящего ребенка, но, есть такая вероятность, что она просто не хотела общаться с Кейт", — отметила Джеймс.

Говорят, что Миддлтон и Маркл не общаются в реальной жизни Фото: Express

Меган Маркл Фото: Express

Кроме того, эксперт добавила, что Кейт тоже занималась только своими детьми. Так, она следила, чтобы принц Джордж не баловался клюшкой для поло, а принц Луи не забавлялся с солнцезащитными очками мамы.

Говорят, что Миддлтон и Маркл не общаются в реальной жизни Фото: Express

В итоге, Джеймс подытожила: "Мы видим двух матерей, каждая из которых живет в своем мире".

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

Позже появилась информация, что Маркл и Гарри собираются покинуть Великобританию из-за Миддлтон.

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