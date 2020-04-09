Это никогда нельзя говорит мужчине: названы худшие фразы
Эксперты назвали худшие фразы, которые никогда не нужно говорить мужчинам, ведь они способны разрушить даже гармоничные отношения.
Об этом пишет издание Рамблер.
"Ты все время пропадаешь на работе, а на меня нет времени!"
Девушки хотят, чтобы мужчина делал им дорогие подарки и тратил на них деньги, но при этом все время находился рядом. Мудрая женщина должна понимать, что мужчина для того, чтобы поддерживать достойный уровень жизни, может быть погружен в рабочие процессы на протяжении всего дня. Уважайте чужое время и не отвлекайте своего возлюбленного сообщениями во время работы.
"Если ты сейчас уйдешь к друзьям, следом уйду я, но насовсем!"
Женщины часто против встреч мужчины с друзьями из-за того, что им кажется, что в компании появятся незамужние подруги, с которыми непременно изменит их возлюбленный. Однако стоит помнить, что ваш партнер — взрослый адекватный человек, а не ребенок, которого можно убедить в чем-то.
"Или ты меняешься, или я найду себе мужчину получше!"
Шантажом вы не вызовете у мужчины желание меняться, а лишь настроите его против себя. С помощью разговоров вы можете предложить избраннику изменить бытовые привычки, однако полностью изменить человека вы точно не сможете.
"А вот мой бывший был активнее в постели…"
Сравнивая своего партнера с бывшим, вы только провоцируете у него комплексы. Кроме того, он может решить, что вы до сих пор не забыли прошлые отношения. Лучше скажите: "Знаешь, мне бы было приятно, если ты согласишься попробовать что-то новое, например, …"
"В твоей жизни я не на первом месте — мне это не нравится"
Эксперты отмечают, что, если мужчина уверяет вас, что вы смысл его жизни, значит он ничего значимого в ней еще не добился. Цените уверенных в себе мужчин, а не тех, кто будет петь вам серенады под окном и ничего кроме этого.
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