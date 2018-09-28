"Это не уверенность, это ожирение": в сети затроллили голое фото 155-килограммовой модели

Американская модель Тесс Холлидей, известная в кругах моды как самая полная в мире манекенщица, показала себя полностью обнаженной и пожаловалась на хейтеров.

Смелый снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Женщина отметила, что понимает, что большинство людей будут насмехаться и осуждать ее, говоря, как она "негативно влияет" на впечатлительные молодые умы, но она готова к этому.

"В этом месяце я испытала свое психическое здоровье. Мое тело всегда ощущалось как зона войны, но я смирилась с этим. Это ваши мысли, которые нужно изменить", - написала она под фото.

Вслед за этим посыпался шквал лайков и комментариев. Хейтеры отметили, что это, как минимум не здорово, и говорить, что такие фото вселяют уверенность другим женщинам не стоит. Также высказались и поклонники модели, отметив, что она очень красива, а какой ей быть – полной или худой она должна решать самостоятельно.

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