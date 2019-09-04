"Это лицемерие!" Отец Меган Маркл публично раскритиковал дочь и принца Гарри

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас вновь принялся нападать на дочь и ее мужа, принца Гарри.

Как сообщает Daily Mail, недавно публика осудила монарших особ за то, что, борясь за защиту окружающей среды, они пользуются элитным воздушным транспортом, загрязняющим воздух. Теперь же добить Меган Маркл с мужем решил и ее отец.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: politeka.net

Томас отметил, что его дочь и зять сами виноваты в разгоревшемся скандале, и ехидно заявил, что принц Гарри, который так любит частные самолеты, мог бы заодно навестить и отца своей жены.

"Все говорят, какие они чудесные и щедрые, но они ни капли не щедрые по отношению к своей семье. Это лицемерие", — сказал Томас. Также он пожаловался, что устал от "вранья и попыток очернить и вычеркнуть его из жизни".

Меган Маркл и ее отец Фото из Istagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Меган Маркл Томас, который в прессе заработал славу скандалиста, желающего заработать на имени своей знаменитой дочери, высказался о рождении внука.

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