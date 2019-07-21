"Эталон красоты": 35-летняя звезда КВН обнажилась на камеру

Российская звезда КВН, актриса "Уральских пельменей" Юлия Михалкова поделилась с поклонниками сексуальным снимком.
Так, на своей странице в Instagram Михалкова опубликовала гарячее фото и объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети. "Я хочу вас вдохновить. Хочу показать результат здорового и спортивного образа жизни", – поделилась звезда.
Юлия Михалкова
Артистка отметила, что ее фигура — "результат здорового и спортивного образа жизни, самодисциплины и уважения к самому себе". "Призываю после просмотра фото начать (продолжить) с понедельника бегать или прыгать", — написала Михалкова.
Поклонники активно начали комментировать соблазнительный снимок звезды. Многие поддержали ее мнение и расхвалили артистку за то, что она поддерживает себя в прекрасной форме.
В предчувствии "острых" заголовков в СМИ 📰 ⠀ Так получается, что вид моей спортивной, стройной фигуры мало кого оставляет равнодушным. 🤷🏼♀️ Особенно дорогих журналистов 😏 И чем больше эта фигура "приоткрыта", тем громче отклик читателей: кто-то смутится или восхитится, кто-то рассердится или порадуется. ⠀ Зачем же я выкладываю такие фото? Я хочу вас вдохновить. Хочу показать результат здорового и спортивного образа жизни, самодисциплины и уважения к самому себе ☝🏼 ⠀ Уверенна, что при желании, каждый может выглядеть так, как он хочет ☝🏼 А 99% "нет времени на зал" - это лишь отговорки и самооправдание. ⠀ Поэтому, призываю всех после просмотра фото начать (продолжить) с понедельника бегать. Или прыгать. На скакалке, например. 😊 ⠀ Хорошо?
"Мне это по душе 100%", "Восхищаюсь твоей нежностью и хрупкостью, я очарован тобой! Ты поразительно милая и прелестная", "Если есть, что показать, почему бы не показать. Умница, красавица", – восхищались в сети.
Instagram@mihalkova
Instagram@mihalkova
Instagram@mihalkova
Instagram@mihalkova
Instagram@mihalkova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Михалкова похвасталась перед фанатами пикантным снимком. Она позировала на камеру в кожаной куртке, надетой на голое тело.
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