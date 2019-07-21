"Эталон красоты": 35-летняя звезда КВН обнажилась на камеру

Российская звезда КВН, актриса "Уральских пельменей" Юлия Михалкова поделилась с поклонниками сексуальным снимком.

Так, на своей странице в Instagram Михалкова опубликовала гарячее фото и объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети. "Я хочу вас вдохновить. Хочу показать результат здорового и спортивного образа жизни", – поделилась звезда.

Юлия Михалкова

Артистка отметила, что ее фигура — "результат здорового и спортивного образа жизни, самодисциплины и уважения к самому себе". "Призываю после просмотра фото начать (продолжить) с понедельника бегать или прыгать", — написала Михалкова.

Поклонники активно начали комментировать соблазнительный снимок звезды. Многие поддержали ее мнение и расхвалили артистку за то, что она поддерживает себя в прекрасной форме.

"Мне это по душе 100%", "Восхищаюсь твоей нежностью и хрупкостью, я очарован тобой! Ты поразительно милая и прелестная", "Если есть, что показать, почему бы не показать. Умница, красавица", – восхищались в сети.

Instagram@mihalkova

Instagram@mihalkova

Instagram@mihalkova

Instagram@mihalkova

Instagram@mihalkova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Михалкова похвасталась перед фанатами пикантным снимком. Она позировала на камеру в кожаной куртке, надетой на голое тело.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!