Актриса студии "Квартал 95", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук показала горячий снимок, на котором позировала без белья.
33-летняя Марта предстала в черной короткой юбке и пиджаке на голое тело. Соблазнительный снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.
На кадре отчетливо видно, что Адамчук на съемочной площадке находилась без белья – ее голая грудь была пикантно прикрыта жакетом.
З розвороту журналу "Лиза" : - Я не знаю, ким я бачу себе через 10 років . Я міняюся кожного дня , а отже і мрії мої будуть змінюватися. Хто знає, що ще нового я відкрию у собі і як захочу реалізацуватися. . . Ph: @denismanokha Style: @marinasan_shy MUA&Hair: @terezkafras Креативний продюсер: @kaliuzhnaiasvetlana1
Пользователи сети расхвалили Марту за откровенное фото, написав ей в комментариях массу комплиментов.
"Горячая красотка. Шире блузу открывай – есть что показать!" – отметили они.
Отметим, Марта Адамчук стала героиней второго номера журнала OBOZREVATEL. Подробнее об этом читайте здесь.
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Цю весну я не забуду ніколи ☺️ Моя перша обкладинка 🙈 Дуже приємно і відповідально. Спасибі @obozlife 💙 Для тих, хто не в курсі, найрейтинговіший новинний інтернет портал створив журнал. Тепер зустрінемось на сторінках 🙂 . . Цілую всю команду, яка працювала зі мною над матеріалом: Ідейний директор - @kaliuzhnaiasvetlana1 Photo - @fedorak_photo MUA&Hair - @terezkafras #мартаадамчук #obozrevatel #квартал95 #жіночийквартал #женскийквартал
Публикация от МАРТА АДАМЧУК (@marta_adamchuk)
Как сообщал OBOZREVATEL, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук ранее уже показывала горячий снимок, на котором позировала полностью обнаженной. Фото было сделано во время совместной с участницами "Женского Квартала" поездки в Турцию.
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