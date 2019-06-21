Актриса студии "Квартал 95", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук показала горячий снимок, на котором позировала без белья.

33-летняя Марта предстала в черной короткой юбке и пиджаке на голое тело. Соблазнительный снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

На кадре отчетливо видно, что Адамчук на съемочной площадке находилась без белья – ее голая грудь была пикантно прикрыта жакетом.

Пользователи сети расхвалили Марту за откровенное фото, написав ей в комментариях массу комплиментов.

"Горячая красотка. Шире блузу открывай – есть что показать!" – отметили они.

Отметим, Марта Адамчук стала героиней второго номера журнала OBOZREVATEL. Подробнее об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук ранее уже показывала горячий снимок, на котором позировала полностью обнаженной. Фото было сделано во время совместной с участницами "Женского Квартала" поездки в Турцию.

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