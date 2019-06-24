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"Если бы не фотошоп": Каминская вызвала ажиотаж в сети новым фото

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица, солистка группы "НЕангелы" Слава Каминская удивила яркими снимком и вызвала ажиотаж в сети.

Так, артистка позирует в купальнике с идеальной талией и плоским животом. Фото Каминская разместила на своей странице в Instagram.

Воскресный мама 🌞☺️

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

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Лишь за несколько часов опубликованный снимок собрал почти 30 тыс. лайков.

"Если бы не фотошоп живота, было бы идеально", "Перебор с фотошопом живота...", "Сразу видно, что в области живота откорректированная, прес и талия", - стали писать под снимком.

"Если бы не фотошоп": Каминская вызвала ажиотаж в сети новым фото

Instagram@babaslavka

"Если бы не фотошоп": Каминская вызвала ажиотаж в сети новым фото

Instagram@babaslavka

"Какая заводная воскресная мама", "Фигура огонь", "Красотка", "Супер МАМА", "Очень красивая, есть к чем стремится", - не унимались поклонники.

"Если бы не фотошоп": Каминская вызвала ажиотаж в сети новым фото

Instagram@babaslavka

"Если бы не фотошоп": Каминская вызвала ажиотаж в сети новым фото

Instagram@babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание касательно расторжения брака запланировано на 12 июня. А документы якобы подавал ее муж Эдгар Каминский.

Незадолго до этого Каминская давала интервью и делилась вполне счастливыми фотографиями. Например, певица восхитила фанатов снимком, на котором позировала в очках и черном слитном купальнике с глубоким декольте.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
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