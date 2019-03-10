Эротический гороскоп: лучшие любовницы по знаку Зодиака

Эротический гороскоп на март 2019 обернется для представителей некоторых знаков Зодиака бурными страстями.

Астрологи подробно рассказали про лучших любовниц по знаку Зодиака. Ими стали рожденные под созвездием Близнецов, Льва, Козерога и Рака, пишет РБК.

Рак

Представители этого знака Зодиака абсолютно комфортно чувствуют себя в безграничных "рамках" любовных утех. Свой панцирь они готовы открыть для океана страсти, и подарить партнеру не менее обильные удовольствия. Но обратите внимание, что Раки довольно честолюбивы, поэтому "золотая медаль" им особенно греет душу, так что лучше и не пытаться ее отнять у них. Рак в плане непосредственно интимных вопросов - настоящие пионеры.

LiveJournal

Козерог

Если Козероги поставили перед собой цель быть "отличницами" в любви, то добиваются ее, играючи. К тому же дело не пыльное, а учатся они прилежно и старательно, как человек со стальным седалищем. Добавим, что Козероги очень талантливы, поэтому способны схватывать все на лету. Но если уж схватят, то переучивать этих страстных "практиканток" придется упорно.

Лев

Представители этого гордого знака Зодиака всегда хотят быть в лидерах и самыми лучшими. Звезды подсказывают, что в марте на любовном поприще партнерам лучше не щелкать "кнутом", а баловать "пряником", причем чем больше лакомства - тем лучше. В противном случае на любой взмах кнута возле своей вельможной особы Львицы станут жестко мстить.

Близнецы

Близнецы в марте будут чувствовать себя бодро и в тонусе. Даже если рожденные под этим знаком Зодиака Близнецов и не будут стремиться к поискам интимных свершений, те найдут их сами. Все у вас будет получаться легко и естественно, даже без подготовки, так как в вашем организме есть особая опция "схватывать все на лету".

Читайте также на OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!