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11 февраля • обновлено в 09:23
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/ Женский журнал

Елизавета II заставила Маркл и Гарри вернуться в Лондон: что случилось

3.4т
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Королева Великобритании Елизавета II попросила Меган Маркл и принца Гарри вернуться в Англию.

Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Getty

Новости
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Так, известно, что супруги вместе с сыном Арчи прилетят в Лондон на форум членов стран Британского Содружества, который состоится 9 марта. Ведь, несмотря на то, что герцоги сложили свои полномочия, они все еще остаются президентом и вице-президентом Королевского Траста Содружества.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Поэтому, как сообщает издание, Елизавета обратилась к Гарри и Меган с просьбой присоединиться к королевской семье в этот день. Отмечается, что появление на форуме станет последним официальным выходом в свет для герцогов Сассекских в Лондоне.

Елизавета II

Елизавета II

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл Елизавета II
Место
Великобритания
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