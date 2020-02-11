Елизавета II заставила Маркл и Гарри вернуться в Лондон: что случилось

Королева Великобритании Елизавета II попросила Меган Маркл и принца Гарри вернуться в Англию.

Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Getty

Так, известно, что супруги вместе с сыном Арчи прилетят в Лондон на форум членов стран Британского Содружества, который состоится 9 марта. Ведь, несмотря на то, что герцоги сложили свои полномочия, они все еще остаются президентом и вице-президентом Королевского Траста Содружества.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Поэтому, как сообщает издание, Елизавета обратилась к Гарри и Меган с просьбой присоединиться к королевской семье в этот день. Отмечается, что появление на форуме станет последним официальным выходом в свет для герцогов Сассекских в Лондоне.

Елизавета II Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение Герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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