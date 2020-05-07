Елизавета II запретила беременеть Кейт Миддлтон: в чем причина

Королева Великобритании Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать еще одного ребенка.

Об этом сообщает "Экспресс газета", ссылаясь на британские СМИ. По словам инсайдеров, заявление королевы Елизаветы связано с последними важными событиями в семье. Отмечается, что после отъезда Меган Маркл и принца Гарри в другую страну многие обязанности легли на плечи герцогов Кембриджских. И поскольку Миддлтон весьма популярна в Великобритании – ей придется работать еще больше.

Кейт Миддлтон Фото: hellomagazine.com

Инсайдеры добавили, что беременность и роды Миддлтон отнимут у нее много времени, чего на данный момент Елизавета II не может допустить. Ведь сейчас Кейт и Уильям должны сосредоточиться на восстановлении репутации королевской семьи.

Кейт Миддлтон и Елизавета II Фото: hellomagazine.com

К слову, Кейт согласилась с требованием Елизаветы II, хоть и мечтала родить четвертого ребенка. Также напомним, что на данный момент Миддлтон и принц Уильям воспитываю двух сыновей – принца Джорджа и Лу, и дочь – принцессу Шарлотту.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: hellomagazine.com

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