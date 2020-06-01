Елизавета II впервые с начала карантина появилась на публике: опубликованы фото

Кристина Долматова Lady 16:19, 1.06.2020 Обновлено: 16:31, 1.06.2020

Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали верхом на пони на территории Виндзорского замка.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте The Royal Family. К слову, это первое публичное появление Елизаветы II после начала карантина из-за коронавируса.

Елизавета II
Фото: instagram/theroyalfamily

"Королева Елизавета II изображена верхом на 14-летнем пони по имени Балморал Ферн. Ее Величество с детства увлекалась верховой ездой и тесно связана с благосостоянием лошадей, которыми она владеет для разведения, верховой езды и гонок", – сказано на странице королевской семьи в Instagram.

Елизавета II
Фото: instagram/theroyalfamily

Отметим, что 94-летняя королева проводит карантин в Виндзорском замке вместе со своим 98-летним супругом принцем Филиппом. Оттуда она несколько раз выступила с обращением к нации во время пандемии. К слову, в последний раз королева появлялась на публике в конце марта при выезде из Букингемского дворца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько Елизавета II потеряла денег из-за пандемии коронавируса.

Комментировать
Lady

Смотрите также

Под дождем и без дистанции: на украинской границе – очередь из желающих попасть в Польшу

В Украине в 2020-м проведут масштабную пенсионную реформу: кто и как получит по две выплаты

Путин нашел оправдание для новых военных действий против Украины – Чубаров

Договорились дешевле: водители "бусов из Италии" и таможенники нашли компромисс

Crew Dragon Маска доставил астронавтов на МКС. Историческое видео