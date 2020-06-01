Елизавета II впервые с начала карантина появилась на публике: опубликованы фото

Королеву Великобритании Елизавету II сфотографировали верхом на пони на территории Виндзорского замка.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте The Royal Family. К слову, это первое публичное появление Елизаветы II после начала карантина из-за коронавируса.

Елизавета II Фото: instagram/theroyalfamily

"Королева Елизавета II изображена верхом на 14-летнем пони по имени Балморал Ферн. Ее Величество с детства увлекалась верховой ездой и тесно связана с благосостоянием лошадей, которыми она владеет для разведения, верховой езды и гонок", – сказано на странице королевской семьи в Instagram.

Елизавета II Фото: instagram/theroyalfamily

Отметим, что 94-летняя королева проводит карантин в Виндзорском замке вместе со своим 98-летним супругом принцем Филиппом. Оттуда она несколько раз выступила с обращением к нации во время пандемии. К слову, в последний раз королева появлялась на публике в конце марта при выезде из Букингемского дворца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько Елизавета II потеряла денег из-за пандемии коронавируса.