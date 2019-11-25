"То самое желтое платье": жена Зеленского нашла применение скандальному наряду

Первая леди Украины Елена Зеленская выставила на благотворительный аукцион платье желтого цвета, в котором она появилась на интронизации японского императора Нарухито и вызвала волну обвинений в нарушении протокола.

О своем решении она написала в Instagram, показав наряд в полный рост (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю ее в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner от @tabletochki_ – команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите детей с онко", – написала Зеленская.

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Как сообщал OBOZREVATEL, наряд Елены Зеленской, в котором она появилась в Японии, вызвал немало споров.

В сети возмутились тем, что супруга украинского президента выбрала желтый цвет, который якобы могут носить только представители императорской династии. Хотя многие встали на защиту Зеленской, пояснив, что та палитра, которую она выбрала, не является запрещенной.

Вскоре дизайнер Зеленской Иван Фролов объяснил свой выбор, опровергнув обвинения украинцев.

Марта Госовская, которая работала переводчицей на официальных мероприятиях в Японии, заявила, что Зеленская не нарушала протокол.

В Японии поблагодарили президента и первую леди Украины за визит и высоко оценили их наряды.

Президент Владимир Зеленский также появился в неожиданном образе. Он выполнил требования дресс-кода white tie, который предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки.

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