Экс-солистка "ВИА Гры" раскрыла свою главную женскую тайну

Экс-участница популярной украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос раскрыла одну из самых страшных женских тайн - цифры своего веса.
Об этом она написала в комментариях к своему посту в Instagram. "Санта, как всегда шикарная! Какой у вас сейчас вес? Строго держите себя в форме?", — спросила у певицы одна из ее поклонниц.
"Неееет) ПП - пицца, паста) Но много тренируюсь, поэтому подтянута ) вес большой - около 60 сейчас", — ответила ей Димопулос.
При этом на опубликованном в посте видео девушка выглядит весьма соблазнительно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительным фото в постели.