Экс-солистка Serebro завела сеть обнаженным фото

25-летняя российская поп-звезда, экс-солистка группы "Серебро" Катя Кищук взбудоражила сеть пикантным снимком.
На личной странице в Instagram певица опубликовала очередное оголенное фото, где она позирует в откровенном черном купальнике и демонстрирует оголенную грудь. Певица вызвала огромный ажиотаж в сети. Всего за день фото набрало более трехсот тысяч лайков.
"Богиня", "Какая горячая и стройная", "Бусинка", - прокомментировали в сети.
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Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Экс-участница "Серебра" наслаждается отдыхом вместе с родителями, выкладывая смешные ролики с их участием. Но отказываться от откровенных фотосессий девушка все равно не стала. Многих заинтересовало, кто выступает автором таких снимков.
Пользователи предположили, что это ее папа.
Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
OBOZREVATEL предлагает другие фото звезды с отдыха:
Катя Кищук
Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Катя Кищук
Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Катя Кищук
Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Катя Кищук
Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
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