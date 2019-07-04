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Экс-солистка Serebro завела сеть обнаженным фото

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25-летняя российская поп-звезда, экс-солистка группы "Серебро" Катя Кищук взбудоражила сеть пикантным снимком.

На личной странице в Instagram певица опубликовала очередное оголенное фото, где она позирует в откровенном черном купальнике и демонстрирует оголенную грудь. Певица вызвала огромный ажиотаж в сети. Всего за день фото набрало более трехсот тысяч лайков.

no words

Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

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"Богиня", "Какая горячая и стройная", "Бусинка", - прокомментировали в сети.

Экс-солистка Serebro завела сеть обнаженным фото

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка Serebro завела сеть обнаженным фото

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка Serebro завела сеть обнаженным фото

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-участница "Серебра" наслаждается отдыхом вместе с родителями, выкладывая смешные ролики с их участием. Но отказываться от откровенных фотосессий девушка все равно не стала. Многих заинтересовало, кто выступает автором таких снимков.

Пользователи предположили, что это ее папа.

Экс-солистка Serebro завела сеть обнаженным фото

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка Serebro завела сеть обнаженным фото

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка Serebro завела сеть обнаженным фото

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

OBOZREVATEL предлагает другие фото звезды с отдыха:

Катя Кищук

Катя Кищук

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Катя Кищук

Катя Кищук

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Катя Кищук

Катя Кищук

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Катя Кищук

Катя Кищук

Instagram@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка "Серебра" рассказала о романе с подругой

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Dell Alex
Dell Alex
мукла тупоголовая ))) однако мне больше всего понравилось другое - как завелся "Обоз" )) и, причем, только он один )))
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