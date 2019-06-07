Ей 28, а ему — 60: племянница принцессы Дианы спровоцировала слухи о помолвке с миллионером

Племянница покойной принцессы Дианы 28-летняя Китти Спенсер спровоцировала слухи о помолвке с 60-летним миллионером Майклом Льюисом.

Так, она посетила благотворительный бал Cash&Rocket Gala в Лондоне. Китти заявилась на него в черном комбинезоне от Michael Kors, а на безымянном пальце девушки сверкало кольцо с бриллиантом. Фото были опубликованы в сети.

Китти Спенсер

Китти Спенсер

Китти Спенсер Фото: blitzpictures

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Отметим, что племянница принцессы Дианы скрывала отношения с миллионером Майклом Льюисом с августа прошлого года. Китти не хотела публично рассказывать о личной жизни и встречалась с бизнесменом тайно. Финансовому успеху бойфренда можно позавидовать: он владеет компанией одежды Whistles и состоянием, оцененным в 102 миллиона долларов.

Китти Спенсер и Майкл Льюис

Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Оксана Марченко засветилась в Тремеццо (Италия) с племянницей принцессы Дианы Китти Спенсер. Так, девушки посетили показ новой коллекции Dolce&Gabbana.

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