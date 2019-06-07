ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Женский журнал

Ей 28, а ему — 60: племянница принцессы Дианы спровоцировала слухи о помолвке с миллионером

1.2тЧитать материал на украинском

Племянница покойной принцессы Дианы 28-летняя Китти Спенсер спровоцировала слухи о помолвке с 60-летним миллионером Майклом Льюисом.

Так, она посетила благотворительный бал Cash&Rocket Gala в Лондоне. Китти заявилась на него в черном комбинезоне от Michael Kors, а на безымянном пальце девушки сверкало кольцо с бриллиантом. Фото были опубликованы в сети.

Китти Спенсер

Китти Спенсер

Китти Спенсер

Китти Спенсер

Китти Спенсер

Китти Спенсер

Фото: blitzpictures

Новости
В королевской семье попытались взбунтоваться против Елизаветы II

Отметим, что племянница принцессы Дианы скрывала отношения с миллионером Майклом Льюисом с августа прошлого года. Китти не хотела публично рассказывать о личной жизни и встречалась с бизнесменом тайно. Финансовому успеху бойфренда можно позавидовать: он владеет компанией одежды Whistles и состоянием, оцененным в 102 миллиона долларов.

Китти Спенсер и Майкл Льюис

Китти Спенсер и Майкл Льюис


Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Оксана Марченко засветилась в Тремеццо (Италия) с племянницей принцессы Дианы Китти Спенсер. Так, девушки посетили показ новой коллекции Dolce&Gabbana.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel