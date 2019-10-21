Еда превратится в жир: диетолог назвала топ мешающих похудению привычек

Самой главной привычкой, которая мешает сбросить вес, является спешка во время приема пищи. Быстрые завтраки, обеды и ужины способствуют перееданию.
Об этом на своей странице в Instagram предупредила диетолог Елена Кален, описав также и другие привычки-враги стройности.
На втором месте – миф о том, что в день нужно есть целых пять раз, независимо от того, хочется или нет.
"Важно питаться именно по голоду и в достаточном количестве. Съеденная без чувства голода еда будет откладываться в виде жировых запасов", – предупредила она.
Третий вредный обычай – придерживание низкокалорийной диеты. Употребление продуктов с минимальным содержанием калорий вынуждает человека есть в разы больше, чем он бы ел жирной пищи.
"От низкокалорийных продуктов тоже может появляться лишний вес, если есть их без голода. Для снижения веса не важно, что мы едим, чтобы получить требуемые калории, важно сколько", – подчеркнула диетолог.
Четвертая привычка – завтрак без желания поесть. Лучше взять перекус с собой, чем "заталкивать в себя" сразу.
Диетолог назвала топ вредных привычек
pixabay
Пятая – есть все время, когда чувствуешь аппетит. Именно аппетит, а не ощущение голода. Заключительной вредной привычкой диетолог назвала ограничение себя в калориях – лучше менять свой рацион постепенно, а не накладывать резкий запрет.
Привет, дорогие!😃 Мой марафон не случайно называется “Красивые привычки - Красивое тело”: мы избавляемся от привычек, которые негативно влияют на нашу жизнь, а на их место встраиваем привычки здорового образа жизни. Ведь наша внешность зависит от того, что мы выбираем каждый день☺️ ⠀ Поэтому я подготовила для вас серию постов, в которых расскажу о некоторых привычках, которые мешают снижать вес👏 Чтобы прочитать все посты этой серии, переходите ко мне в профиль👉 @elenakalen и ищите посты, объединенные одной фотографией. ⠀ Многим кажется, что они не могут снизить вес, потому что не в силах отказаться от сладкого или жареной картошки. Или потому что у них нет времени заниматься спортом. На самом деле есть привычки, которые мешают вам постройнеть. И картошка тут ни при чем😉 ⠀ СПЕШКА — это привычка, мешающая снижать вес под номером 1️⃣ ⠀ Есть выражение "Спешка — удел пешки", но люди все равно при этом куда-то спешат. Спешат при приеме пищи, спешат на работу, спешат в работе и спешат жить… Есть тоже спешат, тем самым, рискуют переесть лишнего, нарушить работу пищеварительных желез. Поэтому принимать пищу необходимо медленно, тщательно ее пережевывая👆 ⠀ Напишите в комментариях любой символ, если вам интересно узнать об остальных привычках и читайте продолжение в следующих постах😉 ⠀ 🙋На марафоне мы учимся слышать сигналы своего организма, учимся понимать, какие продукты и вещества нам действительно необходимы и учимся управлять своим эмоциональным состоянием. Тогда и вес снижается без стресса, и вы счастливы и довольны. ⠀ Чтобы участвовать в марафоне, напишите “ДА” в Директ📩 В ответ вышлю подробную программу марафона👌 Ваша @elenakalen❤ ⠀ #еленакален_отзывы #кпкт_отзывы #интуитивноепитание #похудетьлегко #бездие
Как писал OBOZREVATEL, диетолог поделилась пятью проверенными способами безопасного снижения веса. Врач подчеркнула, что экстренные методы похудания — диеты, таблетки, изнурительные тренировки не безопасны и дают лишь временный эффект. Чтобы снизить вес навсегда, необходимо проработать психологические причины его набора и научиться питаться интуитивно.
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