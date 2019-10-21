Еда превратится в жир: диетолог назвала топ мешающих похудению привычек

Самой главной привычкой, которая мешает сбросить вес, является спешка во время приема пищи. Быстрые завтраки, обеды и ужины способствуют перееданию.

Об этом на своей странице в Instagram предупредила диетолог Елена Кален, описав также и другие привычки-враги стройности.

На втором месте – миф о том, что в день нужно есть целых пять раз, независимо от того, хочется или нет.

"Важно питаться именно по голоду и в достаточном количестве. Съеденная без чувства голода еда будет откладываться в виде жировых запасов", – предупредила она.

Третий вредный обычай – придерживание низкокалорийной диеты. Употребление продуктов с минимальным содержанием калорий вынуждает человека есть в разы больше, чем он бы ел жирной пищи.

"От низкокалорийных продуктов тоже может появляться лишний вес, если есть их без голода. Для снижения веса не важно, что мы едим, чтобы получить требуемые калории, важно сколько", – подчеркнула диетолог.

Четвертая привычка – завтрак без желания поесть. Лучше взять перекус с собой, чем "заталкивать в себя" сразу.

Диетолог назвала топ вредных привычек pixabay

Пятая – есть все время, когда чувствуешь аппетит. Именно аппетит, а не ощущение голода. Заключительной вредной привычкой диетолог назвала ограничение себя в калориях – лучше менять свой рацион постепенно, а не накладывать резкий запрет.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог поделилась пятью проверенными способами безопасного снижения веса. Врач подчеркнула, что экстренные методы похудания — диеты, таблетки, изнурительные тренировки не безопасны и дают лишь временный эффект. Чтобы снизить вес навсегда, необходимо проработать психологические причины его набора и научиться питаться интуитивно.

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