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/ Красота

"Двойной баллон" вместо груди: звездный хирург изуродовал москвичку

1.8т Читать материал на украинском

Известный российский пластический хирург доктор Гайк Бабаян, который делал грудь таким звездам, как Дана Борисова и Мария Погребняк, изуродовал жительницу Москвы Ольгу.

Как сообщает "СтарХит", женщина в итоге засудила клинику, в которой он работает, из-за чего пострадавшей выплатили крупную сумму.

В частности, москвичка легла под нож хирурга в погоне за красотой, но получила не тот результат, на который рассчитывала. Ей неправильно установили имплантаты, в итоге одна грудь получилась значительно больше другой. Такую ошибку хирурги называют "двойным баллоном". Пациентка обратилась в соответствующие органы.

Гайк Бабаян

Гайк Бабаян

Mash

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"Сотрудники клиники Бабаяна отказывались идти на переговоры, говорили, что виной всему — возрастные изменения в организме пострадавшей. Тверской районный суд, рассмотрев иск по нашему делу, назначил экспертизу, в результате которой было выявлено нарушение", – заявил адвокат Ольги.

В результате клиника выплатила женщине два миллиона рублей (свыше 794 тыс. грн. – Ред.) в качестве компенсации. Другой пластических хирург, известный в звездных кругах, исправил ошибки именитого Бабаяна.

Хирурги

Хирурги

pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно врач из России изуродовал нескольких девушек. Одна из пострадавших хотела исправить проблемы с носом, из-за которых ей было трудно дышать, но он просто поставил хрящ, а перегородку исправляыть не стал. А другая девушка лишилась сосков.

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Место
Россия Москва
Теги
пластическая хирургия шоу-бизнес Красота Новости России
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Макалович Капитолина
Макалович Капитолина
Грудь ей захотелось новую. Идиотка!
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