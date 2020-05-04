Духам "Шанель №5" – 99 лет: в чем секрет самого популярного аромата

Анна Михно Lady 02:20, 5.05.2020

Знаменитый модельер Коко Шанель презентовала аромат Chanel №5 5 мая 1921 года. Однако парфюм до сих пор не утратил своей популярности.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, в чем секрет культового аромата.

Примечательно, что многие ошибочно полагают, что знаменитый аромат создала сама Коко Шанель. Однако на самом деле Chanel №5 изобрел французский парфюмер Эрнест Бо. Именно к нему Коко обратилась с просьбой создать духи, которые бы "пахли женщиной".

В итоге Эрнест предложил модельеру на выбор пять ароматов, и сердце Шанель покорил именно пятый. Отсюда и название Chanel №5.

Эрнест Бо
parfumclub.org

Как рекламировали Chanel №5

Для презентации аромата было изготовлено 100 флаконов новых духов: их Коко разослала представительницам высшего света накануне Рождества. В итоге результат превзошел все ожидания: о Chanel №5 говорили все.

kulturologia.ru

В чем заключается формула успеха Chanel №5

При изготовлении Эрнест смешал более 80 ингредиентов, получив поистине уникальный аромат. Так, духи состоят из следующих парфюмерных нот:

  • верхние ноты: альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон;

  • ноты сердца: ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза;

  • базовые ноты: амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.

Кроме того, парфюм имеет уникальное оформление флакона: вместо хрустального пузырька Коко отдала предпочтение строгому прямоугольному флакону. Фирменный стиль оформления Chanel №5 не меняется уже почти столетие.

Chanel №5
kulturologia.ru
Коко Шанель
britannica.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали главные цвета лета 2020, которые будут носить все модницы в следующем сезоне.

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