Духам "Шанель №5" – 99 лет: в чем секрет самого популярного аромата

Знаменитый модельер Коко Шанель презентовала аромат Chanel №5 5 мая 1921 года. Однако парфюм до сих пор не утратил своей популярности.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, в чем секрет культового аромата.

Примечательно, что многие ошибочно полагают, что знаменитый аромат создала сама Коко Шанель. Однако на самом деле Chanel №5 изобрел французский парфюмер Эрнест Бо. Именно к нему Коко обратилась с просьбой создать духи, которые бы "пахли женщиной".

В итоге Эрнест предложил модельеру на выбор пять ароматов, и сердце Шанель покорил именно пятый. Отсюда и название Chanel №5.

Эрнест Бо parfumclub.org

Как рекламировали Chanel №5

Для презентации аромата было изготовлено 100 флаконов новых духов: их Коко разослала представительницам высшего света накануне Рождества. В итоге результат превзошел все ожидания: о Chanel №5 говорили все.

kulturologia.ru

В чем заключается формула успеха Chanel №5

При изготовлении Эрнест смешал более 80 ингредиентов, получив поистине уникальный аромат. Так, духи состоят из следующих парфюмерных нот:

верхние ноты: альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот, лимон;

ноты сердца: ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, роза;

базовые ноты: амбра, сандаловое дерево, пачули, мускус, виверра, ваниль, дубовый мох, ветивер.

Кроме того, парфюм имеет уникальное оформление флакона: вместо хрустального пузырька Коко отдала предпочтение строгому прямоугольному флакону. Фирменный стиль оформления Chanel №5 не меняется уже почти столетие.

Chanel №5 kulturologia.ru

Коко Шанель britannica.com

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