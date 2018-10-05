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Дочь известной супермодели стала лицом крупного бренда: как она выглядит

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16-летняя Лила Грейс, дочь супермодели Кейт Мосс, заключила свой первый рекламный контракт. Юная модель стала лицом бренда Marc Jacobs Beauty.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. "Красота, спокойствие, терпение и доброта Лилы сделали этот проект еще более особенным, чем я мог себе представить. С каждым кадром она легко и грациозно перевоплощалась в нужного нам персонажа. Я благодарен Кейт Мосс и Джефферсону Хэку за предоставленую нам привилегию работать с вашей красивой дочерью ", - написал в соцсетях креативный директор американского бренда Марк Джейкобс

Дочь известной супермодели стала лицом крупного бренда: как она выглядит
Дочь известной супермодели стала лицом крупного бренда: как она выглядит
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Также Марк Джейкобс вспомнил, как впервые познакомился с Лилой на Ибице в 2008 году и уже тогда заметил сильный характер, индивидуальность и красоту шестилетней девочки.

Дочь известной супермодели стала лицом крупного бренда: как она выглядит

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая 42-летняя супермодель Кейт Мосс вместе с 13-летней дочерью Лилой Грейс Хек украсили обложку июньского выпуска итальянского Vogue .

Персона
Кейт Мосс
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