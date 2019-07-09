Дочь Брежневой рассекретила своего бойфренда

18-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман, которая живет и учится в США, показала в сети своего молодого человека.

На фото Соня позирует в легком белом платье у велосипеда, оперившись спиной на красивого молодого брюнета с кудрявыми волосами в белоснежной рубашке. Так, фото она поделилась в Instagram.

"Одно из немногих красивых фото, где мы вместе", – написала она, отметив парня на снимке.

"Вы – прелесть! Счастья вам", "Какая красивая пара! Любви вам", "Соня, как тебе повезло. Какой красивый молодой человек рядом с тобой. Многие молодые девушки и мечтать о таком спутнике не могут!", "Крутая пара", - написали под фото.

Іnstagram@sonyaxkiperman

Іnstagram@sonyaxkiperman

Іnstagram@sonyaxkiperman

Іnstagram@sonyaxkiperman

О парне дочери Веры Брежневой известно немного. Судя по его странице в Instagram, он живет в США, но много путешествует по миру, а также занимается музыкой.

Также Соня опубликовала черно-белое чувственное фото. На ней – легкое белое платье, открывающее плечи.

Напомним, ранее Вера Брежнева признавалась, что не против стать бабушкой в 40 лет. Первого ребенка певица родила в 19 лет, поэтому она не считает правильным учить свою дочь тому, когда ей стоит обзаводиться семьей. При этом Брежнева считает, что Соня пока не готова заводить детей, а хочет погулять и "покайфовать".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Вера Брежнева, вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе и рок-н-ролле.

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