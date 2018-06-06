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Звезду Playboy задержали за проституцию: соблазнительные фото скандальной экс-модели

3.7тЧитать новость на украинском

Скандальная украинка Виталия Галлямова, проживающая несколько лет в Москве, находится в шаге от депортации из России за проституцию.

Ранее девушка покоряла модельные подиумы, купалась в мужском внимании, получала в подарок драгоценности, дорогие автомобили и даже квартиры. Виталия была замужем, родила двоих детей и сейчас воспитывает их самостоятельно. OBOZREVATEL предлагает подборку фотографий Виталии. которые были сделаны в период ее модельной карьеры.

Виталия Галлямова

Рodium.life

Виталия Галлямова

Рodium.life

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Виталия Галлямова

Рodium.life

Виталия Галлямова

Рodium.life

Любовь к роскоши и деньгам вынудила 25-летнюю украинку пойти на крайние меры для заработка: Галлямова начала предоставлять платные интим-услуги для обеспеченных российских мужчин. Сообщается, что за один час с Виталией клиенты были готовы платить около 20 тысяч российских рублей (почти 9 тысяч гривен).

Виталия Галлямова

Рodium.life

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Виталия Галлямова

Рodium.life

Виталия Галлямова

Рodium.life

Напомним, Виталию Галлямову задержали общественники в одном из элитных отелей Москвы во время оказания интим-услуг. После просмотра видео, снятого с помощью скрытых камер, удалось установить, что девушка занимается проституцией. Галлямову задержали, теперь ей грозит штраф и депортация из России.

Виталия Галлямова

Рodium.life

Виталия Галлямова

Рodium.life

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Виталия Галлямова

Рodium.life

Виталия Галлямова

Рodium.life

Виталия Галлямова

Рodium.life

Виталия Галлямова

Рodium.life

Как сообщал OBOZREVATEL, одинокая жительница Великобритания Синди Мур превратила себя в секс-куклу с помощью пластических операций для того, чтобы привлекать внимание мужчин.

Объект
Playboy
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