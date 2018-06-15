Жила на жвачке и газировке: девушка с анорексией поделилась печальной историей

Жительница Швеции Аманда Кристиансен поделилась душераздирающей историей о своей борьбе с анорексией и победе над серьезным заболеванием.

Девушка с раннего подросткового возраста (примерно с 11 лет) начала стремительно терять в весе. Она ненавидела свою внешность и считала, что если ей удастся похудеть, она будет больше нравиться окружающим, пишет издание Daily Mail.

Вместо того, чтобы подружиться со сверстниками, фанатичное желание похудеть привело Аманду к тому, что она замкнулась в себе. Она тренировалась каждый день, отказалась от сладостей и углеводов, а продукты прятала в карманы и бюстгальтер, чтобы семья думала, что она их съела.

Аманда Кристиансен Daily Mail

В какой-то момент Кристиансен весила 31 килограмм и питалась исключительно жевательной резинкой и газировкой. Она запрещала младшему брату трогать ее грязными руками после еды, так как боялась, что еда "может впитаться через кожу и заставить ее набрать вес".

Аманда Кристиансен сейчас Daily Mail

Шведка призналась, что в какой-то момент полностью потеряла контроль над заболеванием.

"Я не позволяла себе сидеть ни секунды, только в машине и во сне. И спала я не больше семи-восьми часов", - отметила Аманда.

Аманда Кристиансен Daily Mail

Мать начала следить за дочерью круглосуточно и в итоге отправила ее на лечение. Кристиансен подчеркнула, что поначалу ходила к врачам только ради семьи, но потом поняла, что это нужно ей самой. Именно тогда терапия начала работать.

Сейчас Кристиансен 18 лет, она весит 69 килограммов и регулярно занимается в зале со свободными весами. Девушка призналась, что ей очень нравится тренироваться и что добиться результатов ей помогла именно здоровая еда.

Аманда Кристиансен Daily Mail

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